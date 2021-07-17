ФОТО: PTAC рассказал об опасных детских игрушках

Детская клиническая университетская больница сообщила уже о нескольких случаях, когда дети проглотили магнитные шарики от конструктора и получили серьёзные повреждения желудочно-кишечного тракта. Центр защиты прав потребителей (РТАС) начал усиленный мониторинг рынка игрушек, некоторые коммерсанты решили убрать конструктор из продажи, но некоторые всё ещё продолжают его продавать.

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Представитель РТАС Санта Заране рассказала, что с декабря 2020 по июнь 2021 был проведены переговоры с 15 коммерсантами, которые продают магнитный конструктор Neocube. 14 из них изъяли конструктор из продажи, в одном случае вопрос находится в стадии рассмотрения.

Было проведено дополнительное тестирование 18 образцов. В 12 случаях несоответствий констатировано не было, а шесть комплектов не соответствовали норме: допустимый уровень магнитной индукции был превышен, из-за чего возникал риск, что ребёнок может проглотить магнитные шарики, а они притянутся внутри его организма и вызовут повреждения внутренних органов.

Больше информации о конструкторе - на сайте РТАС.

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Магниты на холодильник Colorino Creative. От игрушки отрываются отдельные фрагменты, ребёнок может их вдохнуть или проглотить. Магнитная индукция превышает допустимую норму.

Магнитные кольца Fin Gears. От игрушки отрываются отдельные фрагменты, ребёнок может их вдохнуть или проглотить. Магнитная индукция превышает допустимую норму.

Игрушка с магнитами Funny Board. Форма и размер не соответствуют требованиям (закругленные концы фигурок проваливаются сквозь шаблон В), ребенок может задохнуться.

"Умный пластелин" с магнитом Prelearn Hand Putty. Детали слишком мелкие, магнитная индукция выше нормы.

Творческий комплекст Domestic&wild animals. В комплект входит магнитная пластинка, которая, по инструкции, должна быть разделена на восемь частей. Эти части получаются слишком мелкими, а магнитная индукция превышает норму.

Магнитный конструктор WITKA Magnetic 250 elem.. Слишком мелкие детали, магнитная индукция выше нормы.