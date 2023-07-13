ФОТО. У здания правительства протестуют против ратификации Стамбульской конвенции
Foto: LETA

В четверг утром около 15 человек собрались перед зданием Кабинета министров на пикет, организованный партией "Суверенная власть" против присоединения Латвии к так называемой Стамбульской конвенции.

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Среди пикетчиков — политики Юлия и Вячеслав Степаненко. Протестующие принесли латвийский флаг и плакаты, призывающие спасать детей и остановить идеологию ЛГБТК+, а также напоминающие, что в прошлом году в Латвии более 58 000 жителей подписались "за закрепление определения естественной семьи в Конституции ЛР".

Пикет проходит спокойно, за ним наблюдают несколько полицейских. Представители правительства к пикетчикам пока не вышли, но с ними говорил коалиционный депутат, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев ("Объединенный список", ОС). ОС возражает против нынешней редакции закона о ратификации Стамбульской конвенции и хочет внести в него дополнения.

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