ФОТО: Улица Бруниниеку в Риге после ремонта обзаведется велополосой и зелеными зонами

В связи с работами по восстановлению дорожного покрытия с 24 июля до 21 октября будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на ул. Бруниниеку, на участке от ул. Валмиерас до ул. Валдемара. В будущем на улице появятся велополосы и зеленые зоны со скамейками.

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Проводящей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на этом участке улицы, к месту жительства или работы.

Как сообщает Департамент сообщения Рижской думы, после реконструкции дорожного покрытия на улицах Бруниниеку и Спорта появятся современные велодорожки. Планируется, что велосипедисты смогут передвигаться по улицам с односторонним движением в обоих направлениях.

Пересечение этих улиц сделают более безопасным для пешеходов и велосипедистов. Велополосы будут отделены от проезжей части и тротуара специальными ограждающими элементами и дорожной разметкой.

После ремонтных работ улицы облагородят по всей длине. Рядом с проезжей частью посадят деревья, возле учебных заведений, общественных зданий, а также вблизи медицинских учреждений установят штативы для велосипедов. При этом максимально допустимая скорость на некоторых участках улиц Бруниниеку и Сколас будет снижена до 30 км/ч.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением аварийного ремонта сети водоснабжения в Риге с 10 часов утра сегодняшнего дня до вечера 29 июля будет перекрыто движение транспортных средств на ул. Илукстес, на участке от ул. Пилдас до ул. Страуту.

Движение общественного транспорта на этом участке будет разрешено.

В настоящее время ремонт ведется и на других улицах Риги. В частности, на улицах Марияс и Александра Чака. До 18 ноября там должны полностью поменять дорожное покрытие, а в следующем строительном сезоне улицы облагородят зелеными зонами.