ФОТО. В Риге прошел протест в защиту школ нацменьшинств

В среду, 7 сентября, недалеко от здания Сейма собрались митингующие, чтобы провести протест против перевода школ нацменьшинств на образование на латышском языке.

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Ранее планировалось, что в организованной Русским союзом Латвии (РСЛ) партии акции протеста примут участие 100 человек.

По наблюдениям портала Delfi, мероприятие, которое началось около 19 часов, прошло без инцидентов. Собравшиеся слушали выступления членов РСЛ.

Foto: DELFI

Как сообщает агентство LETA, на протест пришли около 100 человек. У протестующих с собой были флаги РСЛ и громкоговорители, через которые было слышно русская версия песни The Wall группы Pink Floyd. Она уже многие годы используется на пикетах против перехода к образованию на латышском языке.

Лозунги в основном выделяли роль РСЛ в защите русского языка в Латвии, подчеркивая, что только РСЛ не изменил своим принципам и защищает русский язык. По мнению протестующих, русские не готовы переходить на латышский язык, поэтому общине нужны представители в Сейме, чтобы их защитить.

Участники протеста утверждали, что цель РСЛ — сделать Латвию демократической страной, в которой уважают всех жителей, а также критиковали нынешних политиков, подчеркивая, что они "злые" и не слушают русскую общину, не уважают меньшинства.

Некоторые ораторы подчеркивали, что раньше они были нейтральны, но после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис "поиграл" с белорусским флагом, а министр образования и науки надела футболку с надписью о русском корабле, они решили, что должны идти в политику и просвещать общество.

Присутствующие также выразили беспокойство по поводу "насильственного" отделения Латвийской православной церкви от Москвы.

После выступления каждого оратора присутствующие аплодировали. В целом обстановка на пикете была спокойная. Несколько полицейских наблюдали за происходящим.

Как сообщалось ранее, в четверг, 8 сентября, Сейм приступит к рассмотрению Закона "Об образовании" во втором чтении.

Предполагается, что во всех классах всех школ учеба только на латышском начнется в 2025-2026 учебном году. С 1 сентября 2023 года программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке.

Правительственная версия законопроекта дает такие сроки перехода на госязык:

• первый, четвертый и седьмой классы — с 1 сентября 2023 года;

• второй, пятый и восьмой классы — с 1 сентября 2024 года;

• третий, шестой и девятый классы — с 1 сентября 2025 года.

Также законопроект устанавливает более жесткие требования владения госязыком к руководителям образовательных учреждений и преподавателям — на первую категорию уровня C.

В августе глава Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что программы образования по интересам, предусматривающие освоение языка и истории культуры нацменьшинств, самоуправления могут реализовывать как в самой школе, так и в другом здании.