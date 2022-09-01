ФОТО. В школах Латвии отпраздновали начало учебного года

В четверг, 1 сентября, в латвийских школах начался новый учебный год. Мероприятия Дня знаний в большом количестве посетили и старшеклассники, и ученики младших классов, а также государственные и муниципальные должностные лица.

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Так, например, президент Эгилс Левитс посетил Вилценскую основную школу и Озолниекскую среднюю школу в Елгавском крае, где активно прививаются знания и укрепляется историческая память о жителях края — президентах Латвии.

"В современной Латвии учителя имеют стратегически важную позицию. Нам необходимо новое поколение, чтобы продолжать Латвийское государство. И вы являетесь теми, кто готовит наших молодых людей с пониманием латышских ценностей и глубокими знаниями о мире. Это очень тяжелая, но очень важная работа", — заявил президент.

Как сообщалось ранее, новый учебный год наступает с неопределенностью относительно предстоящей забастовки учителей, которая может затруднить образовательный процесс в некоторых латвийских школах.

И этой осенью учебный год начнется в очном формате, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные"). В то же время в школах будут обеспечены тесты на антиген Covid-19, которые будут использоваться тогда, когда педагог или ученик чувствует себя плохо и ощущает симптомы заболевания. Если в какой-то из школ вырастет распространение коронавируса, директора будут вправе ввести гибридный или удаленный режим обучения.

Также образовательные учреждения смогут сами оценить необходимость использования масок.

В свою очередь, в случае появления нового варианта вируса, по рекомендациям экспертов, сферу образования могут коснуться и другие ограничения.

Правительство решило, что в этом году учителям больше не потребуется иметь действительные сертификаты о вакцинации или перенесенной болезни Covid-19.