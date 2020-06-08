ФОТО, ВИДЕО. Ригу накрыла гроза: затоплены улицы, в пригородах выпал крупный град
Foto: LETA

Из-за проливных дождей некоторые участки рижских улиц полностью затоплены. Для улучшения условий движения водителей и пешеходов на затопленные участки улиц отправлены машины спецтехники с насосами для откачивания воды.

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Как сообщает Департамент сообщения Рижской думы, в настоящее время на улицах столицы используется оборудование для откачки дождевой воды. Машины спецтехники работают в Болдерае, Чиекуркалнсе, на Тейке и в Вецмилгрависе.

Специалисты Департамента дорожного движения уже проводят осмотр улиц и мостов Риги, чтобы при необходимости выделить специальные единицы спецтехники к участкам, чтобы освободить подъездные пути от затопления.

Из-за сильного дождя затоплены те улицы Риги, где исторически не проектировалась система канализации. В настоящее время по заказу Департамента дорожного движения строятся новые системы канализации для вновь построенных улиц и объектов дорожного движения, а также для улиц, где в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Сильная гроза затронула не только столицу. Жители Кегумса сообщили, что у них выпал град. Сообщения о граде приходят из Стопиньского, Адажского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых градин достиг 4-8 сантиметров.

Ливни затопили и улицы Елгавы. Муниципальный центр оперативной информации (POIC) сообщил, что с 16 до 17:20 количество осадков, зарегистрированных в Елгаве, составляло 20 миллиметров на квадратный метр. Ливни создали повышенную нагрузку на инфраструктуру отвода дождевой воды, которая не справилась с потоком, в результате чего на дорогах образовались глубокие лужи.

Цесис во время грозы накрыл шквалистый ветер. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник в 18:30 на наблюдательной станции в Приекули, на востоке от Цесиса, во время грозы порывы ветра достигали 24 метров в секунду.

Сильные, но в основном кратковременные осадки наблюдались во многих частях Латвии. До 5 часов вечера на метеостанциях не было зарегистрировано порывов ветра, превышающих 14 метров в секунду, но следует учитывать, что разрушительная сила шторма проявляется на небольших территориях.

В понедельник вечером в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 15 звонков о повреждениях из-за грозы и сильного ветра. В основном за помощью обращались жители Риги и окрестностей, сообщила агентству LETA представитель службы Агрита Витола. Она рассказала, что звонки были связаны в основном со сломанными деревьями, которые упали на проезжую часть. В одном случае упавшее дерево повредило опору линии электропередачи.

Как уже сообщалось, из-за грозы днем 8 июня Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в центральной и восточной части страны. По прогнозам синоптиков, на востоке страны сильные ливни будут идти до полуночи, возможен град. Порывы ветра могут достигать 20-24 метра в секунду.

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