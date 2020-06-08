ФОТО, ВИДЕО. Ригу накрыла гроза: затоплены улицы, в пригородах выпал крупный град

Из-за проливных дождей некоторые участки рижских улиц полностью затоплены. Для улучшения условий движения водителей и пешеходов на затопленные участки улиц отправлены машины спецтехники с насосами для откачивания воды.

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Как сообщает Департамент сообщения Рижской думы, в настоящее время на улицах столицы используется оборудование для откачки дождевой воды. Машины спецтехники работают в Болдерае, Чиекуркалнсе, на Тейке и в Вецмилгрависе.

Специалисты Департамента дорожного движения уже проводят осмотр улиц и мостов Риги, чтобы при необходимости выделить специальные единицы спецтехники к участкам, чтобы освободить подъездные пути от затопления.

Из-за сильного дождя затоплены те улицы Риги, где исторически не проектировалась система канализации. В настоящее время по заказу Департамента дорожного движения строятся новые системы канализации для вновь построенных улиц и объектов дорожного движения, а также для улиц, где в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Сильная гроза затронула не только столицу. Жители Кегумса сообщили, что у них выпал град. Сообщения о граде приходят из Стопиньского, Адажского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых градин достиг 4-8 сантиметров.

Ливни затопили и улицы Елгавы. Муниципальный центр оперативной информации (POIC) сообщил, что с 16 до 17:20 количество осадков, зарегистрированных в Елгаве, составляло 20 миллиметров на квадратный метр. Ливни создали повышенную нагрузку на инфраструктуру отвода дождевой воды, которая не справилась с потоком, в результате чего на дорогах образовались глубокие лужи.

Цесис во время грозы накрыл шквалистый ветер. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник в 18:30 на наблюдательной станции в Приекули, на востоке от Цесиса, во время грозы порывы ветра достигали 24 метров в секунду.

Сильные, но в основном кратковременные осадки наблюдались во многих частях Латвии. До 5 часов вечера на метеостанциях не было зарегистрировано порывов ветра, превышающих 14 метров в секунду, но следует учитывать, что разрушительная сила шторма проявляется на небольших территориях.

В понедельник вечером в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 15 звонков о повреждениях из-за грозы и сильного ветра. В основном за помощью обращались жители Риги и окрестностей, сообщила агентству LETA представитель службы Агрита Витола. Она рассказала, что звонки были связаны в основном со сломанными деревьями, которые упали на проезжую часть. В одном случае упавшее дерево повредило опору линии электропередачи.

Как уже сообщалось, из-за грозы днем 8 июня Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в центральной и восточной части страны. По прогнозам синоптиков, на востоке страны сильные ливни будут идти до полуночи, возможен град. Порывы ветра могут достигать 20-24 метра в секунду.

Garkalnes un Stopiņu novads.

Foto: Inese Erkena un Agnese Motte pic.twitter.com/S0x2KY8KvT — Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020

Pašlaik zināmie lielākie krusas graudi šajā negaisā bijuši Garkalnes novadā — ap 4 cm diametrā.

Foto: Agnese Motte pic.twitter.com/lPil3vlvNG — Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020

Nu tas bija scary… auto kā bundža, kurai tūlīt izsitīs cauri, skaļums.. pic.twitter.com/6P3yQsNZ4M — Dainis Gašpuitis (@Dainis_GA) June 8, 2020

Krusa šo pēcpusdien Stopiņu novadā.

Foto: Iveta Liepiņa pic.twitter.com/Du7edMwSRY — Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020

Intensīvo nokrišņu dēļ applūda pilsētas ielas un krustojumi, kas radīja problēmas gan autovadītājiem, gan gājējiem. Šobrīd tiek tīrītas lietus ūdens novades gūlijas, lai paātrinātu ūdens aizplūšanu. Ja pamanīji problēmu — zvani 8787.

Vairāk: https://t.co/3gm38DHwlt pic.twitter.com/qwd9Kmq7fP

— Jelgava (@JelgavaLV) June 8, 2020