Франция тоже планирует направить в Латвию военнослужащих
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С целью повышения безопасности Франция, возможно, направит в Латвию военнослужащих, в свою очередь, США на базы в Эстонии и Литве направила истребители нового поколения F-35, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

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Министр обороны Артис Пабрикс в интервью Латвийскому телевидению отметил, что провел с коллегой из Франции разговор на тему возможной отправки французских военных в Латвию.

Как сообщалось, минувшей ночью в Латвию прибыли первые 40 военнослужащих 173-й воздушно-десантной дивизии США.

США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих. По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО". Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 — из Греции в Польшу. Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна также увеличит военное присутствие в Восточной Европе, "на земле, на воде, и в воздухе".

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