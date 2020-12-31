Gaso: взрыв в доме в Агенскалнсе не связан с природным газом

Произошедший в четверг ночью в Риге в жилом доме в Агенскалнсе на улице Мелнсила не был связан с природным газом, сообщили в газотранспортной компании Gaso.

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В сообщении Gaso отмечается, что в доме была газифицирована только одна квартира, которая находится в части здания, не пострадавшей от взрыва. Обследовавшие газопроводы специалисты Gaso пришли к заключению, что трубы не повреждены, их техническое состояние оценивается как нормальное.

"Взрыв не связан с природным газом. Причину взрыва установит следствие", - считают в Gaso.

Сразу после взрыва была прекращена подача газа не только в пострадавшее от взрыва здание по адресу ул.Мелнсила, 2, но и в соседний дом по адресу ул. Лермонтова, 8, поскольку газификация обоих домов проходит через одну систему. Подача газа в дом на улице Лермонтова, где газифицировано 12 квартир, будет возобновлена только после того, как работники Государственной пожарно-спасательной службы устранят риск обрушения дома на ул. Мелнсила и уберет завалы. Ожидается, что подача газа может быть возобновлена уже в четверг, 31 декабря.

В результате взрыва трехэтажного жилого дома в Агенскалнсе в ночь на четверг и последующего пожара один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщила ГПСС Агрита Витола.

По ее словам, троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался в руинах, и на его освобождение ушло больше часа. Вскоре после этого под развалинами был найден погибший. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

Как сообщалось, пожарные были вызваны на место происшествия в 1.22, в 3.40 пожар удалось локализовать. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв.м.

По словам руководителя Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, двое пострадавших были доставлены в больницу с относительно небольшими травмами, одному была оказана помощь на месте.