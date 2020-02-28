Газета: Якринс получает выгоду от ремонта Деглавского и Брасского мостов

Бывший глава Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс является скрытым бенефициаром и фактическим собственником фирмы TecPro Construction, которая является подрядчиком литовской фирмы Kauno tiltai, сообщает газета Diena со ссылкой на неофициальную информацию в распоряжении издания. Эти два предприятия занимаются ремонтом Деглавского и Брасского моста.

Якринс отрицает то, что он получает выгоду от ремонта мостов. Единственным собственником и бенефициаром TecPro Construction является Артур Бергхольц. Ранее передача TV3 "Nekā personīga" сообщала, что Бергхольц является хорошим другом Якринса.

По информации Diena, Kauno tiltai проводит работы только формально, а фактическим генподрядчиком является TecPro Construction. К тому же, договор между Департаментом сообщения и Kauno tiltai составлен так, что предприятие может манипулировать ценами в случае любых дополнительных работ.

Diena утверждает, что таким образом подконтрольный "Согласию" Департамент сообщения создал возможность для многократного удорожания издержек на ремонт мостов и, возможно, даже позволил "Согласию" заработать на этом. Бывший мэр Риги Олег Буров (ЧСР) сопротивлялся назначению Якринса на должность директора Департамента развития и требованию партнеров по коалиции избавится от нынешнего директора Департамента сообщения Виталия Рейнбаха, поэтому лишился поддержки "Согласия".

Якринс категорически отрицает, что способствовал искусственному удорожанию работ.

Как уже сообщалось, Эмилс Якринс будет кандидатом в Рижскую думу от "Согласия".

Согласно архиву агентства LETA, ремонтные работы Деглавского и Брасского моста со временем оказались намного больше и дороже, чем предполагалось изначально.