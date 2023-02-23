Гимн по всем каналам, памятник в цветах флага, минута молчания: в годовщину войны Латвия масштабно поддержит Украину

24 февраля, в годовщину со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в Латвии пройдет множество масштабных мероприятий, направленных на поддержку украинского народа и государства.

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Рига

"Без тебя нет победы": митинг у Памятника Свободы

В знак солидарности с украинским народом 24 февраля в 10 часов в Риге, у Памятника Свободы, состоится митинг в поддержку украинского народа. В мероприятии, которое будет транслировать телеканал LTV1, примут участие люди, которые в течение последнего года активно помогали Украине в войне против России.

С речами выступят создатель "Твиттер-конвоя" Рейнис Познякс, представитель украинского общества Татьяна Лазда, пианист Андрей Осокин (один из авторов проекта "Горячее питание для украинских солдат"), а также музыканты Эмилс Кивлениекс, Карлис Казакс и певица из Украины Евгения Насонова. Ожидается, что на митинг придут председатель Сейма Эдвард Смилтенс, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и представители украинского государства. Вести митинг будут радиоведущий Магнус Эриньш и журналист Ольга Драгилева.

Первые лица призывают к минуте молчания

Президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель Сейма Эдвардс Смилтенс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призывают всех жителей Латвии в 9 часов утра почтить украинских жертв войны минутой молчания.

"Героические украинские военные самоотверженно сражаются за свою и нашу общую свободу и независимость. Они сумели сдержать огромные превосходящие силы, остановить продвижение агрессора и нанести ответный удар. К сожалению, Украина за это платит страшную, кровавую цену, теряя своих лучших сыновей и дочерей", — говорится в обращении, которое распространила пресс-служба МИДа Латвии.

Памятник Свободы в цветах украинского флага

24 февраля в знак поддержки Украины Рижская дума планирует подсветить некоторые значительные городские объекты в цветах украинского флага. В 17.00 будет включена подсветка памятника Свободы. Кроме того, и 24-го, и 25-го февраля будет подсвечен фасад Рижской ратуши и Дома конгрессов, расположенного напротив посольства России в Латвии.

С 24 февраля по улицам Риги начнет курсировать троллейбус, оформленный в цветах флага Украины. Самоуправление отмечает, что наклейки с украинскими флагами на дверях общественного транспорта появились почти год назад.

Богослужение в Домском соборе



24 февраля в течение всего дня в Домском соборе в Риге будет идти молебен за народ и землю Украины, сообщает агентство LETA. В службах будут участвовать украинские священники: Владимир Пелюшкевич (Латвийская евангелическая лютеранская церковь) и Роман Сапужак (Римская католическая церковь).

Всего в Риге подано 12 заявок на проведение мероприятий в связи с годовщиной начала войны России против Украины. Полный список доступен здесь.

Гимн Украины по всем каналам

В знак поддержки Украине почти все латвийские телеканалы, радиостанции и крупные онлайн-медиа 24 февраля в 12 часов запустят запись гимна страны в исполнении украинской группы "Тінь Сонця". Инициатор акции, Латвийское радио, утверждает, что это первая акция такого масштаба в стране.

О своем участии заявили Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3, Latvijas Radio 4, Latvijas Radio 5 — Pieci.lv, Latvijas Radio 6 NABA, LTV 1, LTV 2, TV3, TV3 Life, TV6, Star FM, Radio SWH, Radio SWH +, Radio SWH Rock, Radio SWH Spin, Radio SWH LV, Eiropas Hitu Radio, EHR SuperHiti, Latviešu Hiti, EHR Krievu Hiti, RetroFM, Radio Skonto, Radio Tev, Radio Skonto Plus, 360 TV, STV, 8TV, Relax FM, Autoradio Latvija, Radio Roks, ReTV, Kurzemes Radio, Latgales Radio, Radio7, Radio Baltkom, Radio Marija Latvija, Delfi.lv и Rus.Delfi.lv.

Даугавпилс

Дом Единства в Даугавпилсе в цветах украинского флага

С 23 по 26 февраля Дом Единства в Даугавпилсе по вечерам будет освещен в цвет украинского флага.

Выставки в поддержку Украины в Даугавпилсе:

До 28 февраля в Латгальской центральной библиотеке пройдет литературная выставка "Ответить войне словом".

На первом этаже здания Даугавпилсской думы до 13 марта будет доступна выставка работ украинских художников, предоставленных Центром Марко Ротко.

В пятницу, 24 февраля, в фойе Дома Единства откроется выставка украинского художника Ивана Витюка — она будет доступна до 31 марта.

Лиепая

В пятницу, 24 февраля, горожан приглашают собраться у здания Лиепайского университета на улице Лиела, 14, в поддержку украинского народа. С 12.00 здесь можно будет сделать пожертвования и посмотреть цифровую выставку "Разрушенная Лиепая. Разоренная Украина", а в 19.00 здесь начнется концерт в поддержку Украины.

Более подробное расписание мероприятий, которые пройдут в Лиепае с связи с годовщиной российского вторжения в Украину, доступно здесь.

Елгава

В Елгаве в связи с годовщиной российского вторжения в Украину в 18:00 в соборе святой Анны на улице Лиела, 22а пройдет служба в поддержку народа Украины.