Глава МВД Латвии предложил ввести ограничения на число покупателей в магазинах

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс через свою советницу Беату Йоните сообщил DELFI, что на сегодняшнем внеочередном заседании правительства выдвинет идею о введении ограничений на число покупателей в магазинах. Также он намерен обязать все места отдыха и развлечений работать лишь до 23:00.

При этом Гиргенс призвал латвийцев "не впадать в панику" из-за его идей. "Эти предложения выдвинуты в связи с соображениями безопасности, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса", — указал политик.

По всей Латвии вступают в силу меры по ограничению распространению вируса, которые будут действовать до 14 апреля. Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

С пятницы отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран — Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая — при появлении признаков заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113. В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет SPKC и с ними заранее связывается эпидемиолог.

С пятницы пациенты с легкими симптомами, заранее подав заявку по телефону 113, могут сдать анализы на наличие вируса в мобильном пункте Латвийского центра инфектологии, прибыв туда исключительно на частном авто.