Глава МВД Сандис Гиргенс: министр юстиции Борданс проводит попытку захвата спецслужб

Объединение трех спецслужб Латвии, которое предлагает глава министерства юстиции Янис Борданс, может привести к потере государства. Такую уверенность выразил глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

На прошлой неделе министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) предложил премьер-министру отстранить с поста министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV). В связи с чем Немиро объявил, что Борданс "хочет также отстранить и министра внутренних дел. Возможно, сделать это государство полицейским. Думаю, что в этом случае интерес у Консервативной партии, а точнее, лично Борданса, очень простой — перенять МВД".

На просьбу прокомментировать недружелюбное поведение Борданса и оценить перспективы превращения Латвии в "полицейское государство" Сандис Гиргенс (KPV LV) поддержал опасения однопартийца: "Именно. Я в этом тоже вижу, что производится попытка захвата спецслужб. Я не считаю, что в Латвии должны быть объединены Служба Госбезобасности (VDD), Бюро по защите конституции (SAB) и Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) — это полная чушь.

В любом демократическом государстве есть как минимум три спецслужбы с разделенными функциями — каждая занимается своим делом. Если власть создает единую суперспецслужбу — это риски для демократии. И если "темные силы" овладеют властью и объединенными спецслужбами, мы можем потерять государство".

Ранее Гиргенс и Борданс не единожды жаловались друг на друга: обвиняли в некомпетентности, не сходились во взглядах на экономические суды, сигаретную мафию, музыку Лепса и теперь — на размещение спецслужб страны. Кроме того, глава МВД рассказывал, что на международной встрече в Финляндии Борданс не протянул ему руки.