Глава МВД: ситуация на восточных рубежах Латвии сейчас спокойная

Ситуация на восточных рубежах Латвии сейчас спокойная и стабильная, заверил в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список"), сообщает агентство LETA.

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После попытки вооруженного мятежа в России, по словам Кучинскиса, пограничники более внимательно следят за ситуацией на границе с этой страной, но пока все спокойно.

Министр отметил, что ситуация на границе между Латвией и Беларусью стабильная, но не очень хорошая, потому что по-прежнему существует большое давление со стороны нелегальной миграции. В среднем границу пытаются пересечь 25 нелегальных мигрантов в день.

Поскольку участков с заборами на границе Латвии меньше, чем в Литве и Польше, в нашу страну из Беларуси пытается попасть большее число нелегальных мигрантов женщин и детей. Соответственно, Латвия получает и большее количество "нелегалов" в своих миграционных центрах, чем Литва и Польша, пояснил Кучинскис.

После попытки вооруженного мятежа в России пограничники более внимательно следят за ситуацией на границе с этой страной, но пока все спокойно.

Ранее глава МИД и избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что "пограничную инфраструктуру нужно безотлагательно приводить в порядок как на границе с Россией, так и на границе с Беларусью". Из слов Ринкевича следовало, что, если ситуация с обустройством границы не будет развиваться, то могут быть приняты политические решения.

Из интервью главы МВД Кучинскиса не следует, что будут предприниматься какие-то особые мероприятия для ускорения строительства забора на восточных рубежах.

В то же время ьКучинскис признал, что Латвия может позавидовать Литве и Польше в сфере обустройства границ. На границе между Латвией и Беларусью к концу года будет завершено около половины строительных работ, останется 80 километров в труднодоступных местах — болотах и ​​т.д. Размещение камер наблюдения также очень необходимо.