Глава "неотложки": жители Латвии не получают лечение вовремя

В Латвии недостаточно доступна первичная медицинская помощь и консультации врачей-специалистов, население не получает лечение вовремя, рассказала в передаче Rus.LSM.lv руководитель Службы неотложной медпомощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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По ее словам, в статистике вызовов "скорой помощи" примерно половина случаев приходится на долю тех пациентов, кто не попал к семейному врачу, не прошел своевременную диагностику и не принимал лекарства.

Число врачей и медсестер в Латвии в пересчете на душу населения — значительно ниже, чем в среднем по ЕС. Главная функция Службы неотложной медпомощи — спасать людей в действительно критических ситуациях, когда сущетсвует серьезная угроза их жизни и здоровью, отметила Ципуле.

В "скорую помощь" и теперь по привычке продолжают звонить в ситуациях, когда следовало бы пойти к семейному врачу или другому специалисту (ушибы, повышенная температура), хотя за период пандемии пациентов уже постарались приучить к тому, что вызывать "неотложку" нужно только в действительно критических случаях, рассказала Ципуле.

"То, что они требуют прибытия бригады, скорее, связано с обеспечением платной услуги. Мы пытались минимализировать это, перенаправить этих людей к другим врачам и альтернативным возможностям лечения. Каждому следует звонить 113, если он считает это необходимым, но не всегда к нему будет отправлена бригада. Диспетчер — это врач-консультант, он оценивает ситуацию и решает, может ли быть задействован другой вариант лечения", - добавила глава СНМП.

Специалистов СНМП беспокоит, что большинство вызовов "скорой" связано с тем, что люди не обращались к семейному врачу, в медучреждения, не прошли диагностику и не принимали лекарства. В стационарах госпитализируют только половину тех, кого привезла в приемный покой "неотложка".

Латвия занимает второе место в ЕС по уровню предотвратимой смертности и смертности от излечимых заболеваний, при этом продолжительность здоровой жизни — самая низкая в ЕС. За этими показателями, по словам Лиене Ципуле, стоят такие факторы, как недостаточная численность медперсонала и низкая доступность первичных услуг здравоохранения. В результате пациенты чаще звонят в "скорую", чем могли бы, получай они лечение вовремя.

"Наше государство выбрало самый дорогой вид лечения, определяя отраслевое финансирование: мы считаем приоритетом больницы, неотложную помощь, но выделяем недостаточно поддержки первичному и вторичному здравоохранению. Это приводит к большой численности пациентов. У нас вдвое больше вызовов на душу населения, чем в Великобритании или Швеции.

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В Латвии высокое число вызовов "неотложки" частично может объясняться недоступностью медуслуг, это связано и с привычками населения. Но если человек уже три дня не может попасть к врачу, и у него имеются основания для беспокойства, то "скорая" - единственная альтернатива", - добавила она.