Глава Скорой помощи: по числу вызовов понимаем, что в страну поступила новая партия наркотиков

Исходя из увеличения числа вызовов, медики делают вывод о появлении новой партии наркотических веществ в Латвии, заявила в программе Латвийского радио Krustpunktā руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Глава Скорой помощи рассказала, что в среднем служба получает 10 сигналов о передозировке психотропными веществами в день. К сожалению, такие вызовы фиксировались и на пасхальных выходных: в одном случае медпомощь потребовалась 14-летней девочке.

Число обращений в Скорую помощь меняется волнообразно - по чему можно судить о прибытии в нашу страну нового груза одурманивающих средств, тогда число вызовов увеличивается до 20 в день, затем снова стабилизируется, и снова увеличивается, пояснила Ципуле.

Каждая партия поступивших новых синтетических наркотиков отличается друг от друга, поэтому употребляющие их не осведомлены о дозировках.

В этом году медикам не удалось спасти трех человек, в том числе двух семнадцатилетних подростков.

Как сообщалось, в Латвии быстро распространяются относительно новые синтетические опиоиды группы нитазена: протонитазен, метонитазен, изотонитазен. Эти вещества в 100 раз сильнее морфина и несут в себе очень высокий риск передозировки.

"Фактически сегодня они вытеснили опиоиды, раньше это был героин, а затем производные группы фентанила. Сейчас мы все чаще видим новые синтетические опиоиды. Которые до сих пор было не так просто идентифицировать. Сейчас мы можем их идентифицировать нашими методами расследования. И мы также подтверждаем, что синтетические опиоиды, которые попали в Латвию, являются производными группы нитозена. Это такая опасная тенденция, которая в настоящее время присутствует в Латвии и во всем мире", — пояснила руководитель Службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна.

Как сообщает Госполиция, в Латвию ввозят наркотики нитазеновой группы в концентрированном виде. Но разбавляют или смешивают их здесь даже на месте. И это тоже одна из причин частых передозировок, считает начальник 2-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Сандис Радзиньш.