Глава VARAM не видит оснований для отстранения мэра Огре Хелманиса от должности

Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") на данный момент не видит оснований вмешиваться в решение конфликта, связанного с работой Огрского музея, и отстранять от должности мэра Огре Эгилса Хелманиса (Национальное объединение).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью Латвийскому радио утром в понедельник, 3 апреля, министр оценил, что ситуация в Огре странная и "что-то там не совсем в порядке", если конфликтная ситуация продолжается так долго, однако он не видит причин для Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) вмешиваться в решение таких локальных вопросов.

Политик отметил, что муниципалитеты вольны открывать и закрывать музеи, но это не могут быть решения одного человека.

Он напомнил, что скоро будут доступны муниципальные референдумы, которые могут стать инструментом для решения подобных конфликтов.

В свою очередь, отвечая на вопрос о работе руководства Резекненской краевой думы, министр отметил, что в данном случае это "другая история", то есть, общество спрашивает, насколько лояльно по отношению к Латвии действует руководство муниципалитета. Спринджукс подчеркнул, что такие вопросы оценивает Служба государственной безопасности, соответственно — если она увидит нарушения, министр примет меры.

Как сообщалось ранее, парламентская фракция партии "Прогрессивные" призывает министра охраны среды и регионального развития Спринджукса отстранить Хелманиса от должности.

"Прогрессивные" считают, что, разрешив приближенному к Кремлю российскому олигарху Петру Авену экспонировать принадлежащую ему коллекций фарфора в Огрском музее истории и искусства, Хелманис и Национальное объединение нанесли значительный ущерб латвийскому обществу, в котором не приемлема агрессия России против Украины, а также международной репутации.

1 февраля в Огрском музее должна была открыться выставка фарфора из коллекции российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС. Ее отменили с громким политическим скандалом: сотрудничать с Авеном хотел мэр Огре Эгил Хелманис, представляющий правящее Национальное объединение. При этом гражданство Латвии у Петра Авена до сих пор сохраняется — несмотря на поднятый с начала войны вопрос о лишении.

Кроме того, Огрская дума решила провести реорганизацию музея, против чего выступили сотрудники музея. По их словам, проведение выставок приостановлено, а также не будет начислено повышение зарплат.