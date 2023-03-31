"Прогрессивные" требуют отставки мэра Огре Хелманиса

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" призывает министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукса ("Объединенный список") отстранить от должности мэра Огре Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), сообщил порталу Delfi пресс-секретарь "Прогрессивных" Илья Козин.

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"Прогрессивные" считают, что, разрешив приближенному к Кремлю российскому олигарху Петру Авену экспонировать принадлежащую ему коллекций фарфора в Огрском музее истории и искусства, Хелманис и Национальное объединение нанесли значительный ущерб латвийскому обществу, в котором не приемлема агрессия России против Украины, а также международной репутации.

Представитель "Прогрессивных" напомнил, что в декабре прошлого года Хелманис встретился с находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС) российским олигархом Петром Авеном. Встреча произошла в принадлежащем Авену поместье Клаугю, где обсуждалась возможность провести в музее выставку коллекции Авена.

Как подчеркивается в письме, показательно, что выставка должна была состояться в месяц годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. Авен был исторически близок к Владимиру Путину и элите кремлевского режима, а также был одним из редких гостей в Кремле 24 февраля 2022 года — в день, когда началось полномасштабного вторжение. Авен не осудил действия Путина и активно пытался добиться отмены международных санкций против Кремля и против себя, подчеркивают "Прогрессивные".

По мнению фракции, именно в этом контексте можно рассматривать "культурную деятельность" Авена в Огре, которая, вероятно, планировалась как попытка улучшить его репутацию.

Настойчивое решение Хелманиса провести выставку вызвало широкое осуждение со стороны сотрудников музея и общественности. Министерство иностранных дел и Служба государственной безопасности выступили категорически против выставки, подчеркнув, что "в нынешних обстоятельствах проведение выставки, связанной с таким лицом, не отвечает интересам национальной безопасности Латвии. Это может создать ложное впечатление как у латвийского, так и международного общества, о выражении поддержки человеку, близкому к российскому преступному режиму".

"Из-за этого давления выставка была отменена. Хелманис публично выразил сожаление по поводу отмены выставки. Однако вместо того, чтобы встать на сторону сотрудников музея, Хелманис выбрал сторону Авена. Это доказывает и последующая реорганизация музея, что свидетельствует о признаках политической расплаты", — подчеркивается в письме "Прогрессивных".

В письме Спринджуксу "Прогрессивные" подчеркивают, что во время, когда Россия целенаправленно разрушает инфраструктуру Украины, убивает, пытает и похищает ее граждан, любое проявление благосклонности к российским олигархам неприемлемо и предосудительно. Латвийские должностные лица обязаны принять четкую позицию против российской агрессии, в том числе полностью изолировать себя от подсанкционных лиц, близких к режиму Кремля.

"Любое уклонение от этого принципа деморализует общество и наносит ущерб репутации государства как внутри страны, так и за ее пределами", — считают "Прогрессивные".

Партия отмечает, что противоречивая коммуникация со стороны Хелманиса об "инциденте" с санкциями и дальнейшие действия в отношении музея и его сотрудников являются серьезными нарушениями принципов надлежащего управления, которые сейчас остаются безнаказанными. В свою очередь, прозвучавшая в публичном пространстве информация о том, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) игнорирует заявление сотрудницы музея из-за формальных причин, вызывает подозрения о том, соблюдает ли VARAM свои базовые принципы — принцип надлежащего управления и эффективной деятельности для достижения наилучшего решения проблемы, подчеркивают "Прогрессивные".

По мнению "Прогрессивных", в настоящее время VARAM своим бездействием нормализует несовместимый со статусом демократического государства-члена ЕС, авторитарный стиль руководства в госуправлении.

"С учетом изложенного и того, что одной из функций VARAM является контроль за законностью деятельности самоуправлений, а также исполнением задач, поставленных перед муниципалитетами в законах и других нормативных актах, в соответствии с компетенцией, ожидаем от вас решительных действий, чтоб, согласно 69-й статье Закона о самоуправлениях, немедленно призвать к ответственности и отстранить от занимаемой должности председателя Огрской краевой думы Хелманиса", — требуют "Прогрессивные".

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Огрском музее должна была открыться выставка фарфора из коллекции российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС. Ее отменили с громким политическим скандалом: сотрудничать с Авеном хотел мэр Огре Эгил Хелманис, представляющий правящее Национальное объединение. При этом гражданство Латвии у Петра Авена до сих пор сохраняется — несмотря на поднятый с начала войны вопрос о лишении.

Кроме того, Огрская дума решила провести реорганизацию музея, против чего выступили сотрудники музея. По их словам, проведение выставок приостановлено, а также не будет начислено повышение зарплат.