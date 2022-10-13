Гобземса освободили от должности руководителя партии "Каждому и каждой"

После того как партия "Каждому и каждой" не смогла пройти в 14-й Сейм, политик Алдис Гобземс заявил об отставке с должности ее председателя и выходе из партии. В итоге его освободили от занимаемой должности и этот факт официально закреплен в издании Latvijas Vēsntesis.

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Одновременно в правление партии избран юрист Раймондс Лаздиньш, который баллотировался на выборах под первым номером от Земгальского списка.

Как сообщалось, после решения покинуть партию Гобземс записал видеообращение, в котором сообщил что теперь он станет "частным лицом" и будет заниматься тем, чем "должен заниматься мужчина" — зарабатывать деньги и содержать семью. Гобземс остается депутатом до конца полномочий 13-го Сейма, хотя ему запрещено посещать ряд заседаний.

Политик добавил, что теперь будет жить иначе, чем в предыдущие годы, "путешествуя, радуясь, играя в теннис", а "всех нормальных" людей он призывает эмигрировать из Латвии.