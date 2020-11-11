Гобземса предупредят в связи с призывом не носить маску

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду, 11 ноября, приняла решение вынести письменное предупреждение депутату Алдису Гобземсу за нарушение принципов этическго кодекса, говорится в сообщении пресс-службы Сейма.

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Депутаты комиссии приняли решение, рассмотрев заявление депутата Аниты Муйжниеце с просьбой дать оценку действиям Гобземса, призывавшего общественность в социальных сетях Twitter и Facebook игнорировать нормативные акты о соблюдении мер предосторожности против распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Комиссия установила, что Гобземс нарушил статьи 4, 5 и 6 Кодекса этики депутатов Сейма. Они предусматривают, что депутат Сейма должен добросовестно соблюдать выраженные в торжественном обещании обязательства, уважать и всегда соблюдать Конституцию и законы. Кодекс этики также предусматривает, что депутат несет моральную ответственность за свои действия, в том числе выступления и призывы.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям постановила вынести письменное предупреждение Гобземсу и объявить об этом на заседании Сейма.

В конце октября Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям большинством голосов приняла решение начать дело против депутата Алдиса Гобземса в связи с его призывами не соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности и не носить маски.

Гобземс обосновал свое нежелание не носить маску советом врача и религиозными соображениями. На заседании он присутствовал удаленно. Гобземс включил виртуальный фон с экзотическим пляжем и пальмами и обвинил депутатов в цинизме, напомнив, что тут присутствуют те, кто не выполнил обещание о зарплатах медработникам. "Как те, кто цинично не соблюдал закон, будут учить меня этике?" — задал Гобземс риторический вопрос.

Присутствовавшая на заседании глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле назвала поведение Гобземса безответственным и сказала, что если рост заболеваемости продолжится, систему здравоохранения Латвии ждет коллапс.

Глава комиссии Сейма Янина Курсите-Пакуле выразила надежду, что Гобземс извинится и признает ошибку и больше не будет подвергать опасности жизнь и здоровье других людей.