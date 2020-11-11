Гобземса предупредят в связи с призывом не носить маску
Foto: DELFI

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду, 11 ноября, приняла решение вынести письменное предупреждение депутату Алдису Гобземсу за нарушение принципов этическго кодекса, говорится в сообщении пресс-службы Сейма.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Депутаты комиссии приняли решение, рассмотрев заявление депутата Аниты Муйжниеце с просьбой дать оценку действиям Гобземса, призывавшего общественность в социальных сетях Twitter и Facebook игнорировать нормативные акты о соблюдении мер предосторожности против распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Комиссия установила, что Гобземс нарушил статьи 4, 5 и 6 Кодекса этики депутатов Сейма. Они предусматривают, что депутат Сейма должен добросовестно соблюдать выраженные в торжественном обещании обязательства, уважать и всегда соблюдать Конституцию и законы. Кодекс этики также предусматривает, что депутат несет моральную ответственность за свои действия, в том числе выступления и призывы.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям постановила вынести письменное предупреждение Гобземсу и объявить об этом на заседании Сейма.

В конце октября Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям большинством голосов приняла решение начать дело против депутата Алдиса Гобземса в связи с его призывами не соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности и не носить маски.

Гобземс обосновал свое нежелание не носить маску советом врача и религиозными соображениями. На заседании он присутствовал удаленно. Гобземс включил виртуальный фон с экзотическим пляжем и пальмами и обвинил депутатов в цинизме, напомнив, что тут присутствуют те, кто не выполнил обещание о зарплатах медработникам. "Как те, кто цинично не соблюдал закон, будут учить меня этике?" — задал Гобземс риторический вопрос.

Присутствовавшая на заседании глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле назвала поведение Гобземса безответственным и сказала, что если рост заболеваемости продолжится, систему здравоохранения Латвии ждет коллапс.

Глава комиссии Сейма Янина Курсите-Пакуле выразила надежду, что Гобземс извинится и признает ошибку и больше не будет подвергать опасности жизнь и здоровье других людей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

22

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Алдис Гобземс Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei