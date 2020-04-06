Госагентство занятости: сейчас у некоторых отраслей есть шанс получить хороших работников

Если Латвия сравнительно быстро выйдет из вызванного распространением Covid-19 кризиса, во второй половине года может возобновиться спрос на работников, сказала в интервью агентству LETA директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

"На рынке труда сейчас происходит перегруппировка, и отрасли, в которых до сих пор был ярко выраженный спрос на рабочую силу и даже ее нехватка, сейчас существенно замедлились или даже остановились. Таким образом, это возможность для других получить хороших работников. Однако, если мы выйдем из этого кризиса относительно быстро, то уже во второй половине года спрос на работников снова появится", — сказала Симсоне, подчеркнув, что на данный момент прогнозы очень приблизительные.

"Будем смотреть на развитие событий, и я хочу сказать, что это во многом зависит от нас, насколько добросовестно мы будем соблюдать ограничения, настолько быстро нам удастся остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни", — заявила она, добавив, что этот кризис принесет и свои плюсы, например, лучшее понимание возможностей удаленной работы и возможность отказаться от ненужных вещей в широком смысле этого слова.