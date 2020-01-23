Госконтроль: Латвия рискует не успеть запустить проект Rail Baltica к 2025 году

Реализация крупнейшего инфраструктурного проекта в истории независимой Латвии — скоростной железнодорожной линии Rail Baltica — может затянуться. Госконтроль в ходе ревизии установил, что управление проектом не было достаточно эффективным.

Существует риск, что проект не будет реализован в срок — до 2025 года, полагает Госконтроль. За пять лет Латвия использовала всего 24,2% доступного финансирования. Это значит, что ход работ по проекту не соответствовал первоначальным планам и срокам.

Реализация большей части этапов проекта отстает от графика на срок до четырех лет. Так, первый этап отчуждения недвижимости по маршруту Rail Baltica планировалось завершить к 31 декабря 2019 года, однако до сих пор ни один объект недвижимости не был отчужден. Срок реализации этой части проекта продлен на три года.

Три детальных проекта — инфраструктуры Рижского Центрального железнодорожного узла, международного аэропорта "Рига" и железнодорожной линии в центральной части Латвии — планировалось завершить к 31 декабря 2018 года. Однако в отчетах указано, что сроки по всем трем проектам продлены на 1-1,5 года. Строительные работы планировалось завершить к концу 2020 года, но в реальности к этому моменту они только начнутся. Таким образом, проект будет отставать от плана на 2-4 года.

Rail Baltica — крупнейший инфраструктурный проект в странах Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллина до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.

85% расходов по проекту финансирует Евросоюз. К концу 2019 года общий объем выделенного финансирования составил 823,5 млн евро. Латвийская часть — 296,4 млн евро (241,5 млн — евроейское финансирование, 54,9 млн — средства госбюджета).