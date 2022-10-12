Госконтроль: система гражданской обороны и управления катастрофами в Латвии — заброшенная сфера

Система гражданской обороны и управления катастрофами в Латвии в значительной степени является заброшенной сферой, заявил Государственный контроль по результатам ревизии этой системы после ее улучшения в 2016 году.

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Госконтроль отмечает, что во всей системе необходимы улучшения для лучшей подготовки, предотвращения и эффективного управления кризисами, чтобы снизить их негативное воздействие на людей и экономику.

Как отмечает член совета Госконтроля Кристине Яунземе, ревизия планирования и готовности национальной системы гражданской обороны проводилась в то время, когда глобальная повестка дня в значительной степени определялась пандемией "Covid-19", а на заключительном этапе ревизии Россия начала войну в Украине, поэтому оценивалась также готовность системы гражданской обороны на случай войны и военной угрозы.

Как указал Госконтроль, одной из первоочередных задач является улучшение институциональной модели управления кризисами, чтобы были четко определены обязанности учреждений, они имели необходимые ресурсы, а решения по управлению кризисами были комплексными, охватывающими все сферы. В существующей модели управления кризисами не предусмотрены ни юридические, ни практические аспекты ее осуществления. В значительной степени создана система, в которой участвуют многие, но никто не несет ответственности, подчеркивают ревизоры.

С 2016 года система гражданской обороны в Латвии децентрализована и деконцентрирована — за координацию управления катастрофами разного вида отвечают разные министерства или самоуправления. Для того чтобы такая система была эффективной, необходима единая методология, четкое распределение полномочий и координация действий всех сторон, отмечает Госконтроль.

Госконтроль считает, что в Латвии необходимо рассмотреть возможность создания учреждения высокого уровня для координации, планирования и развития децентрализованной и деконцентрированной системы управления кризисами, чтобы она могла эффективно функционировать. Такое учреждение могло бы действовать как центр компетенции в области гражданской обороны и кризисного управления, оказывая поддержку правительству, министерствам и самоуправлениям и осуществляя координацию кризисного управления.

С учетом быстро меняющейся геополитической ситуации Госконтроль проанализировал реализацию мер по обеспечению готовности на случай войны, военного вторжения или его угрозы, а также контролируемой массовой эвакуации населения, и пришел к выводу, что из 15 мер по обеспечению готовности, предусмотренных национальным планом гражданской обороны, которые предусматривают обеспечение населения продовольствием, товарами первой необходимости и энергоресурсами, защиту культурного наследия, управление неконтролируемым перемещением людей и др., четыре меры реализованы, четыре начаты и продолжаются, а семь мер не реализованы.

В законодательстве не указано, какой орган должен контролировать реализацию этих мер и оценивать, являются ли они достаточными и адекватными для реагирования на потенциальные угрозы.

Как указала Яунземе, в настоящее время не существует эффективных механизмов мониторинга для оценки и контроля выполнения национальных и местных планов гражданской обороны, а Министерство внутренних дел (МВД) только собирает информацию, предоставляемую отраслевыми министерствами, и не анализирует выполнение планов и необходимость улучшений.

Также Госконтроль отмечает, что необходимо проводить учения по гражданской обороне для регулярной проверки эффективности мер, достаточности ресурсов и механизмов сотрудничества. В ходе учений отрабатываются навыки персонала и готовность к кризисным ситуациям. Во время ревизии было установлено, что последние национальные учения по гражданской обороне проводились в 2016 году. Организация учений оставлена на усмотрение каждого учреждения, а ведущие органы системы гражданской обороны — МВД и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) — не располагают информацией о том, какие учения были проведены и какие планируются. Также нет достаточного контроля за устранением недостатков, выявленных в ходе учений.

По итогам ревизии Госконтроль предоставил 17 рекомендаций, в том числе МВД и ГПСС, которые должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года. Планируется, что с результатами ревизии Госконтроль также обратится к премьер-министру для обсуждения ее выводов и рекомендаций.