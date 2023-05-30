Грядет реформа школ. Как планируют организовать систему всеобщего образования и куда идти учиться после 9-го класса?

После 9-го класса школьникам следует делать выбор в пользу продолжения обучения в общеобразовательной школе или гимназии, осознавая, что следующим этапом станет поступление в вуз или же уходить в техникум или колледж получать одновременно средне-специальное образование и профессию. Государство фактически сигнализирует: "промежуточный" вариант — школьник отсиживает годы в 10-12-х классах, не имея четких целей на будущее — наихудший.

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Во вторник, 30 мая, Кабинет министров обсудил доклад Министерства образования и науки "О сети школ". В начале обсуждения премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что сама дискуссия не является каким-то экзаменом, а ценна именно обсуждением наболевших вопросов отрасли. Доклад не является проектом решения или же законодательным актом, обязательным для немедленного исполнения. Однако к 15 августа этого года Министерство образования и науки должно подготовить уже более детализированный доклад о сети школ, решило правительство.

Однако очевидно, что уже первый доклад содержит целый ряд предложений, которые фактически обозначают: в ближайшие годы в условиях депопуляции Латвии государство намерено реализовать масштабную реформу не просто сети школ, а системы всеобщего образования в целом. Портал Delfi рассказывает, какие идеи содержатся в докладе.

1) Решения о том, в каких школах будут 7-12-е классы, нужно принимать на государственном уровне; сейчас эта функция самоуправлений. При этом в компетенции самоуправлений должен остаться вопрос об открытии младших классов.

Что это значит? Из документов и разъяснений представителей Министерства образования и науки следует, что главная идея — пока ребенок маленький, то ему следует учиться неподалеку от дома. Об этом должно позаботиться местное самоуправление. Когда ребенок становится подростком, то уже может добираться до школы сам. 7-12-е классы должны быть не во всех школах, а в сильных и крупных.

Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") признала, что в результате реформы 7-12-е классы могут быть ликвидированы в 100 школах страны. При этом Министерство образования подчеркнуло, что гимназии при этом могут находиться не только в городах государственного значения, но и в других самоуправлениях. Государство при этом намерено перенять упорядочивание ситуации в 7-12 классах, что связано, в том числе, с тем, что образование на этом этапе уже увязано на требования рынка труда. Младшие классы останутся в ведение местных властей. При этом учредителем учебных заведений останутся самоуправления.

Из слов представителей министерства следует, что в течение 10 лет нынешняя система-классификация школ — начальные, основные, средние — уйдет в прошлое. Будет вводиться новое деление — на 1-6 классы и 7-12-е (фактически гимназические) классы. Переход в "старшую группу" у школьника будет происходить фактически в момент наступления подросткового возраста.

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Аналогичная система действует во многих европейских школах, а также в Великобритании. И с этой точки зрения Латвия приводит свою систему образование в соответствие с европейской.

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага указала в ходе дискуссии на заседании правительства, что в Латвии обязательное образование — основное, девятилетка. И нужно понять, как новое разделение школ на два этапа — 1-6-е классы и 7-12-е классы — приспособлено под это требование. В свою очередь, некоторые самоуправления сомневаются, что новая система может не быть эффективна с точки зрения содержания инфраструктуры школ (это обязанность самоуправлений). Как следует из дискуссии, тут может актуализироваться вопрос о финансировании образования, которое содержат совместно государство (платит зарплаты педагогам) и самоуправления (финансирует содержание инфраструктуры образования).

Представитель Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре подвергла предложенную реформа резкой критике, напомним, что ранее государство делало ставку на основные школы (девятилетки), а теперь вновь, в кратчайшие сроки, все вновь планируется изменить. Также Дундуре подчеркнула, что у любой реформы должно быть финансовое обеспечение.

2) Министерство образования предложило иные лимиты — наименьшее количество учеников, разрешающее школе открыть класс. Новая система привязана к плотности проживания школьников в конкретном регионе.

Что это значит? Во-первых, демографическая ситуации в Латвии — плохая: детей рождается в стране все меньше. Соответственно, содержать множество маленьких сельских школ, в которых учатся пара десятков учеников, государство не может. Во-вторых, ситуация отличается по регионам: где-то детей больше, где-то меньше. Предложенные лимиты — это попытка найти компромисс между двумя противоположными задачами: произвести централизацию, создав крупные школы с сильным педагогическим составом, и одновременно сделать так, чтобы образование было доступно ученикам географически, если речь идет о сельских регионах. Укрупнение, централизация школ призвано и решить проблему дефицита педагогов в учебных заведениях, а также зарплат педагогов.

3) На заседании правительства фактически прямым текстом было сказано: учащиеся, закончив 9-й класс, не должны отсиживаться в 10-12-х классах общеобразовательных школ, не понимая, что делать дальше. После 9-го класса надо делать выбор либо в пользу учебы в старших классах с прицелом на высшее образование, либо уходить в техникум или колледж получать средне-специальное образование и одновременно профессию.

Что это значит? В нынешней демографической ситуации — из-за низкой рождаемости в последние годы — в Латвии мало молодежи. И эта тенденция сохранится в последующие годы. Это уже сказывается на рынке труда: многочисленное старшее поколение приближается к пенсионному возрасту, а молодые кадры в дефиците. В этой ситуации государства через реформирование системы образования заинтересовано в более раннем выталкивании молодежи на рынок труда, в стимулировании осуществления подростками более раннего выбора профессии. Также предлагаемая система явно делит выпускников 9-го класса на "белых" и "синих" воротничков.

На заседании правительства премьер Кришьянис Кариньш отметил, что нужно бороться с тем, чтобы выбор в пользу профессионального среднего образования воспринимался как некая неудача в сравнении с дипломом о высшем образовании. По словам премьера, средне-специальное образования — это тоже достойный профессиональный выбор.