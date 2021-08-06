Грядут заторы от Rail Baltica. В Риге на год вводятся ограничения движения на Лачплеша и Дзирнаву

С 9 августа будут введены ограничения движения на улице Лачплеша, а с середины августа — на улице Дзирнаву. Эти ограничения будут действовать до середины лета 2022 года. Изменения в организацию движения на двух улицах вводятся из-за строительства трассы железнодорожного проекта Rail Baltica.

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Об этом сообщили представители кампании BeReRIX, занимающейся строительством Рижского центрального узла Rail Baltica.

В этом месяце BeReRIX начинает строительство железнодорожных мостов, путепроводов и виадука, которые начнутся с улицы Лачплеша, продолжатся на улице Дзирнаву и будут продвигаться к Рижскому Центральному железнодорожному вокзалу.

Ограничения движения будут длительными, прогнозируется, что до лета следующего года. Одновременно ни одна из улиц не будет полностью закрыта для пешеходов, автомобилистов или общественного транспорта.

На улице Лачплеша на участке от улицы Калупес до улицы Сатеклес предусматривает ввести ограничения потоков движения автомобилей и пешеходов. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Здесь будут проводиться работы по прокладке инженерно-технических коммуникаций. Во второй половине августа — начнутся работа по строительству нового железнодорожного путепровода улицы Лачплеша.

Планируется, что в ночное время участок улицы может закрываться для проведения строительных работ полностью на несколько часов. Но об этом жителей будут информировать заранее.

После постройки трассы Rail Baltica этот участок улицы Лачплеша будет функционально улучшен. Изменится ось улицы: образуются по две полноценные автомобильные полосы в каждую сторону. Будет создана современная широкая велодорожка, а поток пешеходов будет организован безопасным образом, как и полагается на улице со статусом магистральной. Будет создан регулируемый пешеходный переход на перекрестке с улицей Калупес. От улицы Лачплеша до вокзала слабовидящие люди смогут дойти, руководствуясь полосой и указаниями тактильного характера.

На улице Дзирнаву запланированы ограничения движения машин и пешеходов на участке от улицы Абренес до улицы Сатеклес, при сохранении для движения по одной полосе в каждом направлении. Здесь BeReRIX будет проводить работы по замене подземных коммуникаций и инженерных сетей, улицу будут готовить для дальнейшего строительства. Позже начнутся работы по демонтажу существующего железнодорожного моста и строительство нового путепровода.

Строительство Рижского центрального узла Rail Baltica продолжит работа с железнодорожными полотном от железнодорожного моста через Даугаву до улицы Лачплеша. Здесь предстоит оборудовать сигнальную систему и иные инженерные коммуникации, подготовить территорию железнодорожного полотна для объемных строительных работ — возведения здания вокзала, новых платформ и прокладки новых рельсов ширины европейского стандарта.

За всеми изменениями в организации движения следите здесь.

Строительные работы возле Рижского Центрального железнодорожного вокзала начались в ноябре 2020 года. Здание вокзала, железнодорожное полотно и прилегающая территория возводятся поэтапно.

Строительные работы планируются и организуются так, чтобы обеспечить непрерывную работу вокзала, обслуживание пассажиров. С 28 марта 2021 года были закрыты первые четыре железнодорожных пути — будут возведены, в том числе, на эстакадах новые пути, соответствующие стандартам в 1520 миллиметров и 1435 миллиметров. Реконструкция этих путей будет проходить вместе со строительством южной части здания вокзала и продлится до 2023 года.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии колеи европейского стандарта от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы страны Балтии могли быть связаны с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решили построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского союза. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к движению в 2026 году.

Бельгийская строительная компания BESIX Group, латвийская строительная компания RERE Būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher объединились для реализации проекта в полное товарищество BeReRIX.