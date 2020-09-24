Химик Ивар Калвиньш: работы с веществами типа "новичок" в Латвии невозможны

В Латвии невозможно синтезировать вещество вроде "новичка", заявил в интервью rus.LSM.lv глава Института органического синтеза Ивар Калвиньш, комментируя высказывания президента России Владимира Путина в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о "латвийском" следе в отравлении политика Алексея Навального. Для такой работы нужна специальная лаборатория, и в Латвии таких лабораторий никогда не было.

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Калвиньш рассказал, что для работы с веществами типа "новичок" необходима лаборатория с высшим уровнем биологической защиты. "Таких в Латвии не было в советское время, и нет сегодня. Так что такие работы здесь не были возможны", — указал ученый. Хотя само вещество несложно синтезировать, сделать это где угодно не получится. "Минимальная утечка — и вам конец. А также всем вокруг вас", — объяснил Калвиньш. Таких лабораторий в мире примерно 70.

Говоря о коллегах-химиках, Калвиньш указал, что некоторые работали с военно-промышленным комплексом, но кто, чем именно занимался, знали только те, кто имел доступ к гостайне. "Я не могу поручиться, что в Латвии не живет какой-нибудь пенсионер, который сюда переехал жить в советское время, после завершения своей исследовательской деятельности. Ничего нельзя исключить", — сказал Калвиньш.

Латвийские химики разрабатывали антидоты, помогающие при отравлении боевыми веществами и психотропные вещества. Например, вещество, которое потенциально могло усыпить террористов в театре, сказал химик, ссылаясь на "Норд-Ост". Калвиньш сказал, что вещество, использованное там, по воздействию очень похоже на то, над которым работал его коллега, хотя Калвиньш не может утверждать на 100%.

По мнению Калвиньша, политик Алексей Навальный и Скрипали выжили благодаря тому, что им своевременно дали противоядие. Однако он сомневается, что Навальный сможет выздороветь до конца.

Как уже сообщалось, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Вскоре после госпитализации в Омске политика перевезли в берлинскую больницу "Шарите", где он находился в коме. Его анализы выявили отравление веществом группы "новичок". 23 сентября Навальный был выписан из стационара.