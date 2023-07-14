"Хочу понять, в чем проблема". Ринкевич подтвердил, что недоволен работой прокуратуры

В последнее время новый президент Эдгар Ринкевич не совсем доволен работой прокуратуры. Об этом политик заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV), комментируя свои слова о том, что отдельные решения Генпрокуратуры "вызывают много вопросов".

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Ринкевич подтвердил, что его не устраивают слишком мягкие наказания по делам, связанным с преступлениями на почве ненависти, а в ряде случаев именно такие наказания запрашивала прокуратура, которая туманно объясняет свои решения.

Президент добавил, что речь идет не только об одном конкретном случае, но и о других делах, которые связаны с выражением ненависти, насилием.

"Итак, во-первых, мне кажется неудовлетворительным то, что прокуратура до конца не объясняет свои решения, а во-вторых, меня не устраивают эти наказания. Я хочу поговорить с генпрокурором и понять, в чем проблема", — заявил Ринкевич.

Он отметил, что если проблема в неорганизованности законодательных норм, их всегда можно улучшить, к тому же сам генпрокурор может обратиться в Сейм с законодательными инициативами.

"Я на данный момент хочу услышать четкие ответы на эти вопросы. Я не очень доволен работой прокуратуры. Поговорю с генпрокурором, хочу понять, что происходит. Если могу помочь, помогу, но и прокуратура должна взять себя в руки", — подытожил президент.

У Ринкевича на следующей неделе запланирована встреча с генпрокурором Юрисом Стукансом, но конкретное время еще будет уточняться.