Штраф на 15 000 евро за поддержку России: Ринкевич попросил объяснений

Президент Латвии Эдгар Ринкевич попросил прокуратуру разъяснить размер штрафа, который накануне был назначен гражданину Латвии за "поддержку России". Об этом сообщил сам Ринкевич в своем Twitter.

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Как отметил Ринкевич, в последнее время отдельные решения Генпрокуратуры "вызывают много вопросов". В частности, президента удивил размер штрафа — 15 тысяч евро — за "незаконное оказание интеллектуальной и физической поддержки России".

"Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным", — написал Ринкевич.

Pēdējā laika atsevišķi prokuratūras lēmumi raisa vairākus jautājumus. Esmu lūdzis informāciju prokuratūrai par šo gadījumu un plānoju drīzumā tikties ar ģenerālprokuroru. Jebkuram lēmumam ir jābūt tiesiskam, taisnīgam, pamatotam un izskaidrotam https://t.co/EzgXJRsLNV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2023

Уже сообщалось, что 3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, которым лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений.

Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

В прокуратуре считают, что обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.

Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного деяния, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.

Такое наказание к жителю Латвии за незаконное сотрудничество с Россией применяется не впервые. Руслан Т., негражданин Латвии, получил такое наказание за то, что сотрудничал с российской разведкой как минимум с 2010 года.

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Мужчину задержали 3 ноября 2021 года. Следствием установлено, что российская военная разведка ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, проведению оперативной разведки в районе конспиративных помещений, отслеживанию изменений в законодательстве, касающемся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.

Служба госбезопасности выяснила, что лицо было завербовано во время визита в Россию с целью создания опорной позиции для российской военной разведки для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Этот человек устраивал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий.

4 января 2022 года прокуратура оштрафовала Руслана Т. на 15 000 евро.