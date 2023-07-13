Штраф на 15 000 евро за поддержку России: Ринкевич попросил объяснений
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Президент Латвии Эдгар Ринкевич попросил прокуратуру разъяснить размер штрафа, который накануне был назначен гражданину Латвии за "поддержку России". Об этом сообщил сам Ринкевич в своем Twitter.

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Как отметил Ринкевич, в последнее время отдельные решения Генпрокуратуры "вызывают много вопросов". В частности, президента удивил размер штрафа — 15 тысяч евро — за "незаконное оказание интеллектуальной и физической поддержки России".

"Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным", — написал Ринкевич.

Уже сообщалось, что 3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, которым лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений.

Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

В прокуратуре считают, что обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.

Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного деяния, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.

Такое наказание к жителю Латвии за незаконное сотрудничество с Россией применяется не впервые. Руслан Т., негражданин Латвии, получил такое наказание за то, что сотрудничал с российской разведкой как минимум с 2010 года.

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Мужчину задержали 3 ноября 2021 года. Следствием установлено, что российская военная разведка ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, проведению оперативной разведки в районе конспиративных помещений, отслеживанию изменений в законодательстве, касающемся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.

Служба госбезопасности выяснила, что лицо было завербовано во время визита в Россию с целью создания опорной позиции для российской военной разведки для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Этот человек устраивал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий.

4 января 2022 года прокуратура оштрафовала Руслана Т. на 15 000 евро.

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