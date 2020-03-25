Инфекционист: Чрезвычайную ситуацию придется продлевать

Уже ясно, что чрезвычайную ситуацию, объявленную в Латвии до 14 апреля в связи с распространением Covid-19, придется продлевать, заявил профессор, главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На вопрос, не следует ли теперь ужесточить ограничения, он ответил, что пока число зараженных растет достаточно равномерно, и нет причин для более строгих мер. Однако готовность лечебных учреждений принять пациентов должна быть повышена.

"Нужно понять, что дополнительные ограничения могут вызвать ряд других медицинских и социальных проблем, и после их отмены распространение инфекции возобновится с прежней скоростью", - сказал профессор, призвав людей менять повседневные привычки и жить иначе, максимально ограничивая контакты с другими людьми.

По словам Думписа, есть риск роста заболеваемости среди старшего поколения, заразиться могут и медицинские работники, и это даже неизбежно. "Но не думаю, что в Латвии это достигнет масштабов Италии, потому что мы ввели меры предосторожности значительно раньше", - сказал специалист.

В Латвии на данный момент подтвержден 221 случай Covid-19.