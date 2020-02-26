Инфекционист: велика вероятность, что коронавирус доберется до Латвии

Чем меньше жителей Латвии посещают территории, на которых выявлены пациенты с коронавирусом Covid-19, тем лучше для Латвии. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал главный специалист Минздрава по инфектологии, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

В то же время, как указал эксперт, с большой долей вероятности можно допустить, что вирус все равно "прибудет в Латвию".

Думпис отметил, что Латвия готова к мерам по ограничению вируса, но нужно понимать, что ни одна страна не может быть готова ко всем ситуациям, о чем свидетельствует быстрое распространение вируса в Италии.

Поэтому, по словам специалиста Минздрава, можно достаточно уверенно говорить, что вирус появится и в Латвии, вопрос только — когда. В настоящее время задача населения, медиков и чиновников — отодвинуть этот момент.

Думпис отметил, что остановить перемещение людей полностью невозможно, однако они должны понимать, что посещать затронутые вирусом регионы, например, север Италии, рискованно. Особенно стоит опасаться пожилым людям с уже имеющимися другими заболеваниями.

В то же время инфекционист отметил, что Covid-19 — не смертельная болезнь, и мир сталкивался с гораздо более опасными инфекциями. Заболевание опасно тем, что заражается большое количество людей, а лечение требует двух-трех недель.

По мнению Думписа, летом распространение вируса может уменьшиться, как это происходит с другими инфекциями, но пока ни один медик не может это с уверенностью утверждать, потому что вирус новый и неизученный.