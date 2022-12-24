Инициативу на портале Manabalss.lv об отмене поправок к Закону об иммиграции, которые требуют от постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси сдачи экзамена на знание латышского языка, подписали более 10 000 человек, сообщает агентство LETA.

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При этом автор инициативы Ольга Петкевича призывает продолжить сбор подписей.

Хотя установленный законодательством порог в 10 000 подписей был достигнут и 11 379 жителей подписали инициативу, необходимо учитывать, что в соответствии с регламентом Сейма коллективные заявления могут подписывать граждане Латвии в возрасте 16 лет и старше. Практически каждая инициатива из тех, что были поданы в Сейм, также была подписана некоторыми негражданами, и их подписи отсеиваются после проверки Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP).

Инициативу планируется передать в Сейм на следующей неделе.

Автор инициативы Петкевича призвала отменить внесенные в этом году поправки в Закон об иммиграции, согласно которым более 20 000 постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси должны сдать экзамен по госязыку и подтвердить наличие ежемесячного дохода в размере не менее 620 евро до 1 сентября 2023 года.

Петкевича утверждает, что люди в отчаянии, а специалисты PMLP, политики и общественные деятели дают им много противоречивой информации.

Поправки к Закону об иммиграции в основном касаются пожилых людей, которые, даже если знают латышский на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии сдать такой длинный экзамен в их возрасте, утверждает Петкевича.

Однако жители старше 75 лет освобождаются от сдачи экзамена по госязыку.

По ее словам, доказательство определенного уровня дохода также будет огромной проблемой. Люди предпенсионного возраста зачастую живут на гораздо меньший доход, чем минимальная зарплата на члена семьи. Многие из тех, кого коснулись поправки к Закону об иммиграции, не получают никакой пенсии — ни латвийской, ни российской, утверждает Петкевича.

Как сообщалось ранее, 24 сентября вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие, что постоянно проживающие в Латвии граждане России и Беларуси, которые раньше были латвийскими гражданами или негражданами, должны подтвердить свое знание латышского языка.

Согласно поправкам, постоянный вид на жительство для этих людей действует до 1 сентября 2023 года. Сертификаты о владении госязыком действительны, если они выданы с 1 февраля 2001 года и в них указан уровень не ниже 1В или А2. При этом все сертификаты, выданные до 31 января 2001 года, недействительны.