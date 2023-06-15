Иностранцы с длительными визами в Латвии получат налоговые льготы
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Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону "О подоходном налоге с населения". Она устанавливает применение сниженной налоговой ставки в размере 15% для иностранных налоговых резидентов Латвии с долгосрочными визами.

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Применение пониженной ставки определяется поправками, которые Сейм принял в прошлом году в законе "Об иммиграции" — их же было необходимо внести и в закон "О подоходном налоге с населения".

Новые нормы закона будут применяться только к лицам, которые считаются резидентами Латвии и получают зарплату в любой из стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) как наемные работники либо как самозанятые.

Кроме того, Латвия обязана предотвратить двойное налогообложение доходов резидентов, поскольку к ним могут применяться налоги и в стране происхождения дохода.

Ставка в размере 15% будет применяться в течение всего календарного года со дня, когда налогоплательщик стал резидентом Латвии.

Стандартный минимальный подоходный налог в Латвии составляет 20%, если годовой доход плательщика не превышает 20 004 евро. Ставка в размере 23% применяется к доходам выше 20 004 евро, но не превышающих максимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования (по состоянию на 2022 год этл 78 100 евро).

В свою очередь, ставка в размере 31% применяется к налогоплательщикам, чей годовой доход превышает максимальный размер обязательных взносов соцстрахования.

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