Интернет — публичное пространство: генпрокурор предостерег латвийцев от высказываний в "личных соцсетях"

Социальные сети можно считать публичным пространством, поэтому противоречащие латвийским законам высказывания и публикации в интернете могут иметь правовые последствия. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь" со ссылкой на генерального прокурора Латвии Юриса Стуканса.

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Комментируя случаи, когда латвийцы призываются к административной ответственности за публикации в честь 9 мая, Стуканс указал, что интернет и социальная сеть не являются личным пространством — поэтому подобные преследования с точки зрения закона оправданы.

"У себя на кухне можно сидеть и говорить что угодно, а если это всем доступно, то это уже публично. В интернете — это уже гораздо более публично чем выйти на улицу", — цитирует Стуканса LSM.

Вместе с тем генпрокурор добавил, что "понимает неоднозначное отношение разных представителей общества" к решению политиков о включении георгиевской ленточки в список запрещенных символов с началом войны в Украине, однако все же рекомендует недовольных "использовать демократические способы борьбы за изменение законов, а не их нарушение". Стуканс также напомнил, что штрафы можно оспорить.

В административном законе Латвии не указано, что интернет является публичным пространством. У Госполиции, однако, на этот счет есть свои трактовки.

"Полиция реагирует на нарушения закона независимо от того, происходят они на улице или в интернет-среде. Закон предполагает ответственность за публичное прославление военной агрессии или военных преступлений. И если это происходит и в интернете - на страницах социальных сетей, то есть такое содержание допущено в месте, публично доступном для других людей, за это можно наложить штраф", — цитирует радиостанция пресс-службу Госполиции.

Как уже писал Delfi, в начале июля латвийцы, проживающие как в стране, так и за рубежом, начали получать уведомления о возбуждении административных процессов в связи с публикациями в соцсетях по поводу 9 мая.