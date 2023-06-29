Исполнительный директор Риги оценит возможные нарушения закона в организации командировок Стакиса

Депутаты Рижской думы поддержали предложение оппозиционного депутата Виестурса Зепса (Latvijas attīstībai) поручить исполнительному директору столицы Янису Ланге до 28 июля оценить возможные нарушения закона в организации командировок мэра Риги Мартиньша Стакиса.

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Как уже сообщалось, Виестурс Зепс обратится в Бюро по борьбе и предотвращению

коррупции (KNAB) и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) с просьбой оценить потенциально неправомерные действия председателя Рижской думы по организации командировок — своих и других депутатов.

Зепс призывает KNAB оценить соответствие Мартиньша Стакиса закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц" и другим нормативным актам, а также выяснить, нет ли в действиях Стакиса видимых признаков уголовных деяний.

Напомним, что мэр Риги Мартиньш Стакис побывал в Тампере во время Чемпионата мира по хоккею — как раз тогда, когда латвийская сборная завоевала бронзу. Вскоре выяснилось, что распоряжение об отправке себя в Тампере председатель Рижской думы подписал единолично.

7 июня Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) сообщило, что начало ведомственную проверку в связи с поездкой мэра Риги Мартиньша Стакиса в Тампере. А 16 июня Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) заявило: у Стакиса не было прав единолично издавать распоряжение об отправке самого себя в Тампере. В понимании VARAM командировку мэра должен одобрять Комитет по финансовым и и административным делам Рижской думы.

В четверг, 29 июня, Мартиньш Стакис созвал пресс-конференцию, на которой дал объяснения в связи с командировками. По словам действующего мэра столицы, порядок, при котором решения об отправке себя в командировку принимает сам градоначальник или же его заместители, сложился еще в Рижской думе прежнего созыва. Стакис признал, что такой порядок принятия решений не идеален, и заявил, что готов уже 6 июля обсудить на заседании Комитета по финансово-административным делам, какие изменения в эту процедуру нужно внести.

Стакис подчеркнул, что сейчас не ездит в командировки, чтобы не вызывать сомнений в целесообразности траты средств.