Исследование: больше всего латвийцы боятся высоты, рака и публичных выступлений

Директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш опубликовал данные опроса о фобиях латвийцев. Страхи оказались разными у мужчин и женщин и почти одинаковыми — у русских и латышей.

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Больше всего латвийцы — 37% опрошенных — боятся высоты. Из других страхов, связанных с пространством, распространен страх глубины — ее боятся 22% опрошенных — и замкнутого пространства (12%) и самолетов (11%). Менее "популярен" в обществе страх находиться в толпе (7%), в лифте (6%), в машине (3%), в открытом пространстве (1%) и страх выходить из дома (1%).

Из всех страхов, связанных со здоровьем, доминирует страх заразиться раком — эта мысль вызывает панику у 31% опрошенных. Страх просто внезапно умереть преследует 15% латвийцев, 13% боятся инфаркта, также 13% СПИДа и еще 13% — других болезней. 8% опрошенных боится состариться, 7% боится уколов, 5% — больницы, 3% — любых врачей. 3% опрошенных боятся микробов и любой грязи. Страх заболеть коронавирусом в этом опросе не входил в варианты ответа.

Из всех животных латвийцев пугают змеи — их боится 35% респондентов — а также крысы (18%), пауки (14%) и собаки (8%). Также 8% опрошенных боятся грозы и 5% — темноты.

Чуть менее распространены социальные фобии: 24% опрошенных боятся публичных выступлений, 14% боятся звонить незнакомым людям, 13% — быть отвергнутыми, 12% — общественного порицания, 9% — неправильно вести себя в обществе, 7% — того, что за ними наблюдают, 3% — собраний.

23% латвийцев заявили, что у них нет никаких иррациональных страхов и тревожных ощущений, 5% сообщили, что у них есть другие фобии, 4% ответили "трудно сказать".

Мужчины оказались менее боязливыми (или побоялись признаться в страхах?), чем женщины. Так, высоты боится 34% мужчин и 40% женщин. Больше всего женщины — 41% опрошенных — боятся змей, тогда как среди мужчин этот процент составляет всего 29%. Также сильно отличается страх заболеть раком (37% женщин, 24% мужчин), страх глубины (28% женщин, 14% женщин), боязнь пауков (20% женщин, 8% мужчин) и крыс (24% женщин, 11% мужчин).

При этом примерно одинаковое количество мужчин и женщин боится собак и врачей.

29% мужчин заявили, что у них нет иррациональных страхов, среди женщин таких бесстрашных людей всего 17%.

Латыши оказались больше подвержены иррациональным страхам, чем русскоговорящие. Сильнее всего отличается страх общественного порицания — его боятся 15% латышей и 11% русских. Одинаково те и другие боятся змей и телефонных звонков. Русские чуть больше боятся собак и инфаркта.

Аналогичный опрос проводился в 2011 году. С тех пор латвийцы стали более смелыми, причем сильнее всего уменьшился страх заболеть СПИДом — раньше этого боялись 24% опрошенных, сейчас — 13%. Значительно сократился, с 40% до 31%, и страх заболеть раком. При этом с 9% до 14% увеличилось количество тех, кто боится звонить незнакомым людям.

В опросе приняло участие 1005 человек. Принять участие в опросах SKDS и пополнить статистику своим мнением можно на сайте исследовательского центра.