Исследование стереотипов: национальность для жителей Латвии очень важна, по ней часто судят о человеке

Больше половины жителей Латвии придают серьезное значение своей национальности, большинство из них считают, что по национальности можно создать впечатление о человеке. При этом решающее значение тому, как партия освещает национальный вопрос, во время выборов в Сейм придает лишь каждый четвертый избиратель. К таким выводам привел опрос "Межкультурные стереотипы и предубеждения в Латвии", которое провели исследователи Института философии и социологии ЛУ.

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Исследователи задались целью понять, как сильно влияют на жителей Латвии их принадлежность и отношение к той или иной этнической, расовой или религиозной группе. Оказалось, что идентичность в Латвии по-прежнему очень важна. Особенно среди латышей. Например, из 66% жителей страны, которые придают важное значение национальности, подавляющее большинство (85%) — латыши. И именно фигурантам этой группы (44%) свойственно судить о других, исходя из их национальности.

Впрочем, на выборах в Сейм лишь 26% избирателей придают решающее значение тому, как партия выступает по национальному вопросу. Почему тогда политики так упирают на эту тему? На эту тему исследователи обещают провести отдельное исследование. Возможно, в политику идут чаще те, для кого эта тема важна — они и проецируют свои установки на других.

Чуть лучше в Латвии обстоят дела с расовой дискриминацией. На вопрос, можно ли по цвету кожи судить об интеллигентности человека, лишь каждый третий опрошенный (29%) ответил "да".

Существенной эмоциональной дистанции или отсутствия взаимодействий между русскими и латышами исследователи не зафиксировали. А вот в отношении мусульман и ромов эта культурная отчужденность — самая большая.

Русским, евреям и американцам многие опрошенные приписали стремление всюду доминировать. В русской среде не особо распространено мнение, что латыши всюду навязывают свою культуру другим и поддерживают своих представителей. Зато часть латышей видит в русском меньшинстве свидетельства агрессивной эгоцентричности.

Больше всего негативных стереотипов в Латвии — в отношении групп, реальные представления о которых в жизни самые слабые: например, к китайцам, узбекам и индийцам. В связи с этим, по мнению ученых, Латвии будет непросто принимать на работу в публичном секторе представителей этих групп и людей другой расы. Впрочем, лишь половина жителей страны, например, не могут принять, что президентом страны станет человек африканского или ромского происхождения.

Подробнее об исследовании портал Delfi расскажет позже. С полными материалами исследования можно ознакомиться ЗДЕСЬ.