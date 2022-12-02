Из Латвийского онкологического центра грозится уйти руководитель клиники. Вслед за тремя врачами

Работу в Латвийском онкологическом центре могут покинуть не только три ведущих ЛОР-специалиста, но и руководитель этой хирургической клиники Армандс Сивиньш. Об этом он соообщил в интервью Delfi. Член правления больницы Харалдс Плаудис в эфире Spried ar Delfi списал высказывания на эмоции, сказав, что "ясного разговора еще не было".

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В то же время Плаудис признал, что зарплата в крупнейшей государственной больнице не выдерживает конкуренции с частной медициной, поэтому уход врачей Латвийского онкологического центра — это "лишь надводная часть айсберга".

На этой неделе Латвийское телевидение сообщило, что из Латвийского онкологического центра, входящего в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS), планируют уйти три ведущих специалисты. Врачи хотят уволиться из-за неконкурентной оплаты труда и из-за того, что долгое время не получали должного материально-технического обеспечения своей работы.

Врачи, которые подали прошения об увольнении — лоры: они проводили сложные, редкие операции. Таким образом в Клинике онкологической хирургии Латвийского онкологического центра опустеет целое отделение. Если медучреждение останется без лоров, у больницы больше не будет возможности лечить пациентов с опухолью головы и шеи.

Заведующий этой клиникой Арманд Сивиньш заявил в интервью Delfi, что он также готов уйти с работы и сообщил об этом правлению больницы. На такой шаг его подтолкнуло как отношение правления, так и роль приемного ребенка, которая отведена в Латвии государственной медицине. "Средства, которые можно было бы вложить в государственную медицину, выплачиваются частным учреждениям, выполняющим государственные квоты, но в том направлении, которое выгодно — за простые манипуляции. Поэтому туда и стекается много врачей. Мне очень жаль, мне нравится моя работа, но мой сосуд полон благодаря нашему правлению, особенно некоторым личностям, благодаря нашему министерству", — заявил Сивиньш в интервью.

Член правления RAKUS Плаудис в программе Spried ar Delfi" расценил слова Сивиньша как эмоциальный выплеск, а не конкретный план ухода с работы. По словам Плаудиса, "такого ясного разговора между мужчинами, когда люди садятся за стол и понимают что есть какая-то проблема, которую нужно решить" еще не было. "Дверь моего кабинета всегда открыта, и все мои коллеги в Восточной больнице знают об этом. Я всегда открыт для разговоров", — подчеркнул Плаудис.

В ходе программы Плаудис также указал, что проблема с уходом ЛОР-специалистов — это лишь "верхушка айсберга", вызвавшая эффект лавины. По словам члена правления больницы, у RAKUS сложная ситуация и с экстренной радиологией, потому что частный сектор действительно может предложить лучшую зарплату и работу из дома.

Посмотреть всю программу Spried ar Delfi можно здесь.