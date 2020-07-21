Из-за летней жары растет заболеваемость сальмонеллезом

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) предупреждает о летнем росте заболеваемости кишечными инфекциями (сальмонеллез, кампилобактериоз, пищевые токсические инфекции).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, это связано с приготовлением еды в неподходящих условиях на свежем воздухе, неадекватным хранением продуктов и недостаточным соблюдением личной гигиены.

С января по июнь 2020 года в Латвии было 104 случая сальмонеллеза, в 2019 году за такой же период — 200.

Заражение сальмонеллезом происходит в случае недостаточной термической обработки продуктов животного происхождения. Дети могут заразиться, играя с домашними животными — птицами, черепахами, крысами.

Симптомами сальмонеллеза являются озноб, тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, понос. При тяжелой форме заболевания происходит обезвоживание организма.