Из-за отключения высоковольтного кабеля десятки тысяч латвийцев остались без электроэнергии

Во вторник утром, 9 июня, электроснабжение в Риге и многих городах и населенных пунктах на правом берегу Даугавы было нарушено из-за отключения кабеля между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией, сообщила представитель Augstsprieguma tikls Айя Икстена. Также она сообщила, что в 11.14 подача электричества в высоковольтной сети была восстановлена.

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Во вторник утром из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети. Технологический сбой произошел в 9.38. Без электроэнергии остались примерно 160 тыс. клиентов Sadales tikls.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что около 9.35 был получен вызов в район ул. Старта на Тейке, где, согласно предварительной информации, произошел взрыв в канализационном колодце и был виден дым.

Возгорания на месте происшествия обнаружено не было, однако полиция ограничила движение в этом районе, на месте происшествия работают специалисты Augstsprieguma tikls.

Позже было установлено, что в шахте на площади 0,2 кв. м горели высоковольтные кабели, но возгорание не было настолько серьезным, чтобы применять средства тушения. В 11.18 помощь ГПСС на месте происшествия уже не требовалась.

Как писал портал Delfi, электроснабжение было нарушено на правом берегу Даугавы в Риге и Рижском регионе. Без электричества остались жители и предприятия центра столицы, Вецмилгрависа, Гризинькалнса, Брасы, Тейки, Мангали и других районов. Во многих местах не работают светофоры. Также электричества не было в Адажи, Гаркалне и других регионах вокруг столицы на правом берегу Даугавы. Из-за сбоя отключились светофоры, остановилось движение троллейбусов. Предприятие Rīgas satiksme сообщает, то в 10.30 весь рижский транспорт вернулся на прежние маршруты, но существенно отстает от графика. Из-за сбоя утром остановилось движение электричек на участке от Мангали до Скулте, сообщает Pasažieru vilciens.

В настоящее время повреждения устраняются, многим потребителям подача электроэнергии уже восстановлена.