Кабинет министров объявил ЧС 11 октября. Какие ограничения придется соблюдать привитым и непривитым

После трехчасовых дебатов Кабинет министров утвердил решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации" из-за неконтролируемого роста заболеваемости Covid-19. От первоначального решения — ввести режим ЧС уже в субботу — правительство отказалось.

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Чрезвычайная ситуация объявлена в стране на три месяца — то есть, почти до середины января следующего года.

Решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации" предусматривает вступление в силу ряда требований и ограничений.

Обязательная вакцинация

С 15 ноября все работники и должностные лица государственных и муниципальных предприятий смогут выполнять свои обязанности только предъявив сертификат, подтверждающий вакцинацию от Covid-19 или перенесенную болезнь. Аналогичное требование ранее было выдвинуто к медикам, педагогам и работникам сферы социального ухода.

До 15 ноября действует переходный период: пропуском на работу является негативный тест на Covid-19 (педагогам тест оплачивают только до 15 ноября).

Везде, где это физически возможно — и в публичном, и в частном секторе — сотрудникам рекомендуется работать дистанционно.

Работодатели вчастном секторе смогут оценивать необходимость вакцинации от Covid-19 любого сотрудника. Если специфика работы не позволяет обеспечить сотруднику возможность работы на "удаленке", не переболевший и не вакцинированный сможет работать очно только с "ковид"-сертификатом или антиген-тестом, сделанным за последние 72 часа.

Школы и кружки, вузы

Все школы продолжат работать очно. Это важно не только с точки зрения образования детей и подростков, но и с экономической точки зрения. Пока дети под присмотром в школе — родители могут работать.

Школы должны максимально разделять потоки учащихся. Теперь в школах всем детям во всех помещениях придется находиться в масках. Исключение сделано только для детсадов: малыши носить маски не должны.

Объем работы кружков по интересам будет существенно сокращен. Занятия образования по интересам могут проводиться только индвидуально или для учащихся одного класса, группы или курса. На мероприятиях кружков по интересам, если в них участвуют дети из разных классов и групп, общее число детей в помещениях — не более 20.

Скрининг-тестирование школьников будет проводиться раз в неделю, а не раз в две, как сейчас. Во время ЧС не будут проводиться занятия по интересам вне школы, а также экскурсии и посещения музеев.

Запрещена организация лагерей.

К очному обучению в вузах допускаются только вакцинированные или переболевшие Covid-19 студенты.

Магазины

Продуктовые магазины (70% ассортимента — продукты питания), аптеки, оптики, магазины кормов для животных, магазины, торгующие прессой, магазины гигиенических товаров (70% ассортимента — гигиенические товары), телекоммуникационные магазины и заправочные станции остаются доступными для всех — привитых и непривитых жителей. Такие магазины должны будут обеспечить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя.

Торговые центры будут работать в "зеленом" безопасном режиме: туда будут пускать только вакцинированных и переболевших. Привитые и переболевшие должны будут носить маски и соблюдать дистанции. Торговые места должны обеспечивать площадь в 15 кв. метров на каждого посетителя.

Если площадь торгового центра более 7000 квадратных метров, то он должен вести электронный учет посетителей. Также следует организовать разделение потоков посетителей в безопасном и небезопасном режимах оказания услуг.

Общепит, культурные и развлекательные учреждения

Ночная развлекательная жизнь попала под запрет. С 11 октября кафе, рестораны, развлекательные заведения, культурные учреждения и места религиозной деятельности смогут работать только с 6.00 до 20.00. Ограничения не будут распространяться на заведения общепита, где еда выдается навынос, и терминалы Рижского аэропорта.

С 11 октября запрещено оказывать услуги, связанные с развлечениями и аттракционами внутри помещений. Не будут работать аквапарки, центры аттракционов и развлечений, парки батутов.

Кафе и рестораны будут внутри помещений оказывать услуги только в безопасном эпидемиологическом режиме — привитым и переболевшим. За одним столиком смогут находиться не более четырех человек, а расстояние между столиками должно составлять не менее 3 метров, если между ними не установлено заграждение. Невакцинированные жители смогут приобрести еду только навынос при условии, что тот, кто дает пакет с едой в руки, вакцинирован.

В "зеленой" зоне будет разрешено оказание услуг красоты, но с условием, что на одного посетителя отводится площадь не менее 15 квадратных метров.

Культура, публичные и частные мероприятия и собрания

Публичные мероприятия можно проводить только в безопасной эпидемиологической среде (то есть, только для привитых и переболевших), если дополнительно обеспечивается, что посетители находятся на фиксированных, персонализированных сидячих местах или если стоят. На одного посетителя должно приходиться не менее 3 кв. метров площади. Во время мероприятия посетитель должен быть в респираторе уровня FFP2.

Одновременно на публичных мероприятиях смогут находиться не более 500 посетителей. Рядом могут находиться не более двух стульев. Между остальными стульями должна быть дистанция в два стула.

Мероприятие численностью до 1000 посетителей организовать можно, если посетители находятся в разделенных секторах не более чем 300 человек в каждом и сектора не пересекаются.

Организаторы мероприятий должны обеспечить персонализацию билетов или регистрацию участников.

Установлены ограничения и для выставок, где минимальное расстояние между экспонатами должно быть не менее трех метров, а дистанция между посетителями из разных домохозяйств — не менее двух метров.

Важно! К конференциям, спортивным мероприятия и соревнованиям, которые объявлены до 8 октября и пройдут до 18 октября в эпидемиологически безопасной среде (для привитых и переболевших), эти ограничения не относятся. Также до 18 октября новые ограничения не нужно соблюдать на частных мероприятиях и торговых выставках, проводящихся с участием только привитых и переболевших.

Непривитым жителям разрешено собираться на частных мероприятиях и на мирных собраниях (пикетах, шествиях, митингах) составом не более 10 человек внутри помещения и 20 человек под открытым небом.

Невакцинированные жители смогут получать услуги под открытым небом, находясь в легковой машине или в индивидуальном плавательном средстве. Непривитым разрешено участвовать в религиозных мероприятиях в помещениях и под открытым небом при условии, что одному человеку предоставляется не менее 15 квадратных метров общественного пространства и он носит маску.

Непривитые также могут пользоваться общественным транспортом и получать услуги в почтовых отделениях, если обеспечивается 15 квадратных метров площади на одного человека.

Спортивные тренировки в помещениях и на улице

Во время ЧС спортивные тренировки в помещениях разрешены группам лиц до 20 человек. На одного тренирующегося должно приходиться не менее 15 кв.м (если это общественный бассейн - 10 кв.м. водной поверхности). Требования не относятся к занимающимся из одной группы, класса или курса одного учебного заведения.

На групповой тренировке одновременно смогут заниматься не более 20 человек. Если позволяет площадь спортзала и потоки разных тренировочных групп не пересекаются, то одновременно может заниматься несколько групп.

Во время посещения крытого спортивного объекта необходимо соблюдать дистанцию ​​в два метра. Исключение - тренировочный зал, где происходит тренировочный процесс. Раздевалки не должны быть заполнены более чем на 25%.

Лица, не принимающие непосредственное участие в тренировке, в том числе законные представители обучающихся (родители или опекуны), в спортивном зале находиться не смогут.

Групповые занятия спортом на открытом воздухе могут проходить в эпидемиологически безопасной среде при условии, что в одной группе одновременно могут тренироваться не более 20 человек, без учета тренера.

У тренеры должен быть действующий сертификат Covid -19, в тренировках могут принимать участие дети, прошедшие скрининг-тесты на Covid -19 при образовательном учреждении.

Школьники до 11 лет смогут продолжить обучение плаванию, если на одного ребенка в бассейне предусмотрено не менее шести квадратных метров водной площади.

Индивидуальные тренировки доступны только для одного человека или членов одной семьи. Тренер должен быть с сертификатом.