Как будет проверяться "ковид-сертификат" при посещении мероприятий?

Со вторника, 15 июня, обладатели ковид-сертификатов смогут участвовать в мероприятиях и организовывать их. Что об этом нужно знать и как будет проверяться сертификат, рассказала руководитель отдела IT-проектов Национальной службы здоровья Диана Нагле.

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С 1 июня работает три вида сертификатов — для привитых, для переболевших и сертификат с результатом теста на коронавирус. Чтобы посмотреть свой сертификат, нужно на сайте covid-19sertifikats.lv нажать на кнопку "Посмотреть свои сертификаты" (Apskatīt savus sertifikātus). После этого нужно будет авторизоваться с помощью Интернет-банка, eID-карты или mobile ID. В системе нужно запросить свой сертификат, и его можно будет посмотреть или сохранить на своем устройстве в качестве PDF или изображения.

На сертификате будет QR-код, где содержится полная информация о вакцинации, тесте или перенесенной болезни. Чтобы выяснить, годен ли сертификат для конкретного случая, нужно выбрать на сайте covid-19sertifikats.lv функцию "верификация сертификата". Затем нужно будет выбрать случай, для которого вам требуется сертификат — например, посещение культурного мероприятия. Появится окно, в котором можно будет отсканировать свой QR-код (для этого потребуется камера компьютера или телефона).

С 15 июня появится мобильное приложение Covid19Verify, которое сделает процесс удобнее.

Предъявлять сертификат нужно вместе с документами, удостоверяющими личность. При поездке за границу сертификат лучше распечатать.

Организаторы мероприятий смогут проводить культурные мероприятия двух типов. Первый тип — это мероприятия с облегченными мерами безопасности, которые могут посещать только вакцинированные от Covid-19 и переболевшие коронавирусом. На мероприятия второго типа могут приходить люди с отрицательным тестом на Covid-19 и дети младше 12 лет.