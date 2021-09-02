Как политики примут решение об "обязательной вакцинации"? План из пяти пунктов от президента Левитса

Президент Латвии Эгилс Левитс открыл в четверг, 2 сентября, первое за полтора года очное заседание Сейма. Из речи главы государства следует, что власти не отказываются от идеи ввести обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий. Только принимать соответствующие решения предстоит теперь Кабинету министров, а не Сейму.

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31 августа, напомним, Сейм, зайдя в политический тупик, отложил рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий (медики, педагоги, соцработники) и дающий право работодателям увольнять подлежащих вакцинации работников, которые все же отказываются делать прививки.

2 сентября в своей речи президент Латвии Эгил Левитс изложил в пяти пунктах новый план действий для политиков.

Во-первых, по словам президента, Сейму нужно принять такой закон, который бы давал Кабинету министру и самоуправлениям право устанавливать конкретное регулирование, которое необходимо для ограничения пандемии Covid-19.

Во-вторых, подчеркнул Эгилс Левитс, есть такие правила, которые должны приниматься централизованно, их действие должно распространяться на всю страну, а есть сферы, в которых преимущества дает децентрализованное принятие решение.

"Кабинету министров на основе закона нужно будет принять правила о профессиях, для которых необходима вакцинация, например, для социальных и медицинских работников, учителей, поставщиков определенных услуг, например, в культурных учреждениях, кафе и так далее. Но Кабинет министров об этом должен дискутировать и принимать каждое решение отдельно", — обозначил позицию Эгил Левитс.

По словам президента, Сейм должен принять такое регулирование, которое позволило бы принимать децентрализованные решения на уровне самоуправлений и учреждений — например, о доступности школ и детсадов с учетом эпидемиоо

В-третьих, нужно определить, какие мероприятия и услуги будут доступны только при предъявлении "ковидного" сертификата.

"Такое регулирование соответствует Сатверсме и Европейской конвенции по правам человека, как недавно постановил Европейский суд по правам человека в одном аналогичном деле. Это законно и соразмерно, так как должным образом учитываются права и интересы людей, которые снизили риск заражения для себя и других посредством вакцинации", — такую оценку разделению жителей страны на "привитых" и "непривитых" в контексте доступности услуг дал президент страны.

В-четвертых, президент сказал, что этой осенью — с учетом того, что вакцицы доступны и каждый желающий может привиться — недопустима такая масштабная остановка экономики, как в прошлый "ковидный" год.

"Исключение может быть сделано только, если заболеваемость достигнет такого высокого уровня, что появится угроза: что наша медицинская система может быть перегружена и не выдержит", — подчеркнул Левитс.

В-пятых, президент считает, что всем жителям страны, которые уже привились, через определенное время надо дать право ревакцинироваться, получив еще одну инъекцию.