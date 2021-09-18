Как с репетитором. Обучение в школе может быть индивидуальным

В любой школе есть дети, посещающие не все уроки или отстающие по некоторым предметам. Причины — разные: от неблагополучия в семье до конфликта с педагогом или психологических проблем, переросших в неспособность отвечать перед всем классом. Есть и те, кто часто болеют, плохо усваивают программу. Но итог — один: ребенок рискует не получить аттестат, а значит, рискует закрыть перед собой многие двери в будущее.

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Выход для таких школьников — европейский проект "Поддержка уменьшения рисков досрочного прерывания обучения" или простыми словами программа PuMPuRS. Проект реализуется Государственной службой качества образования в сотрудничестве с городскими и районными самоуправлениями и государственными учреждениями профессионального образования до 31 декабря 2022 года. Целевая аудитория — ученики образовательных школ с 5-й по 12-й класс, а также студенты учреждений профессионального образования с 1-й по 4-й курс ( в том числе в вечерние школы).

PuMPuRs сотрудничает с 95 муниципалитетами Латвии, охватывает более 440 школ по всей стране (только в Риге программа действейт в 81-й школе). Каждый семестр поддержка оказывается в среднем 10 000 детей.

По оценкам экспертов, число детей, с кем нужно заниматься индивидуально, может быть еще большим. Особенно после года, проведенного на удаленке. К сожалению, школе на личный подход ресурсов не хватает. И даже эта программа не всегда реализуема, поэтому есть не во всех школах.

Закон о труде позволяет одному учителю работать в одном учебном заведении не более 40 часов в неделю. Если у учителя математики уже есть 40-часовая рабочая нагрузка, он не может быть задействован в проекте PuMPuRs. В результате школы очень тщательно планируют свои ресурсы. И только те школы, где обнаруживаются учителя с нагрузкой менее 40 часов, участвуют в проекте.

Но есть муниципалитеты, которые нанимают для проекта учителей, например тех, кто уже вышел на пенсию или рассматривает работу в школе как подработку.

Проблема с нагрузкой учителей характерна и для сельских, и для городских школ. Кроме того, в сельские школы сталкиваются с еще одним серьезным вызовом: им часто не хватает обслуживающего персонала. "Иногда детям требуется поддержка не учителя, а психолога. А такого специалиста в сельской местности может просто не быть. Очень долго вакансия пустует, и никто не готов за несколько евро колесить по Латвии", — рассказывает старший эксперт проекта Кристине Лиепиня.

Что проект дает школьникам?

Не всем детям нравится ходить в школу. Одни бастуют из-за того, что им не дается математика или физика, другие не любят рассказывать стихи на публику, у третьих — неблагоприятные условия дома или на посещение школы родители смотрят спустя рукава, другие страдают дисграфией или дислексией, гиперактивностью и невнимательностью, с трудом усваивают материал в той форме, в какой он дается на уроках.

Именно в таких случаях и может помочь PuMPuRS. В проект попадают дети, отсутствующие в школе по объективным и необъективным причинам, имеющие трудности в учебе, конфликтующие с педагогами и одноклассниками, или не посещающие школу из-за проблем в семье или со здоровьем. Эти дети могут учиться по индивидуальному плану, разработанному лично для каждого ученика педагогами его же школы.

То есть ребенок, который, например, стал не успевает по химии из-за того, что не усваивает материал на латышском языке или тонет в терминологии по биологии, остается на индивидуальные занятия с учителем и осваивает предмет в ему доступной форме и темпе.

Поддержку школьнику параллельно могут оказывать психолог и социальный педагог. В некоторых случаях для борьбы с прогулами требуется не только помощь по учебе, но и решение элементарных бытовых проблем. Иногда школьников в рамках проекта бесплатно кормят завтраками, полдниками, и даже ужином. Иногородним ученикам, обучающимся в Риге, рижское самоуправление оплачивает транспорт (около 35 евро в месяц), а некоторым — учебные принадлежности (до 25 евро в семестр).

В проект попадают также и дети со специальными нуждами, и одаренные дети, которые по каким-то причинам игнорируют коллективные занятия. Фактически это дополнительные бесплатные индивидуальные часы с педагогом, что равноценно занятиям с репетитором.

Как попасть в проект?

Для участия в проекте всегда нужно согласие родителей. Если школа сама предлагает такой вариант помощи, не надо думать, что с вашим ребенком что-то не так, отмечают в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы. Наоборот, родители детей, участвовавших в проекте, утверждаю: ребенок раскрылся, стал понимать школьный материал, с удовольствием ходить на занятия, а все потому, что такому школьнику для восприятия информации важен тесный контакт с учителем один на один.

Для каждого ребенка составляется свой личный план посещений на семестр.

Кроме того, продолжительность поддержки не ограничена — при необходимости помощь также доступна в течение нескольких семестров подряд (есть дети, кто занимается уже третий год). По сути, до тех пор, пока ребенок все еще нуждается в помощи и пока у школы есть ресурсы.

Кристине Лиепиня в интервью jauns.lv рассказала о реальном случае, как подросток исправил неудовлетворительные оценки. Парню предложили консультации по математике, физике и языкам. "Первый план из 20 консультаций по физике, 20 консультаций по математике и 20 консультаций по языкам и другим предметам провалился, потому что молодой человек был из очень деструктивной семьи и просто не доверял взрослым. Затем они пошли другим путем — нашли учителя, которому ребенок доверял. В течение трех месяцев они просто встречались, чтобы поговорить "за жизнь" и построить доверительные отношения. Учитель потом рассказывал, что в тот момент, когда юноша снял капюшон и посмотрел взрослому в глаза, учителя поняли, что можно дальше говорить о поддержке и консультировании по предметам. Проблемы решились постепенно. К тому времени, когда подросток начал доверять взрослым, его задачи по физике и математике легко начали решаться", — пояснила Лиепния.

Еще одна немаловадная вещь. Часто, когда взрослые видят, что у ребенка проблемы по какому-то предмету, они разговаривают с тем же учителем, с которым у ребенка конфликтные отношения. Этот проект позволяет поменять учителя и построить доверительные отношения заново.

Больше информации о проекте: www.pumpurs.lv.