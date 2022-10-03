Кактиньш: русскоязычных Латвии уже невозможно удерживать в рамках одной идеологии

Результаты выборов в 14-й Сейм показывают, что русскоязычных жителей Латвии уже невозможно удерживать в рамках одной идеологии или в одной партии, заявил агентству LETA руководитель центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш.

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Он подчеркнул, что в этом году на голоса русскоязычных латвийцев рассчитывали несколько партий и лучший результат показала партия Stabilitātei!.

"Этот результат у партии не очень большой, поэтому нельзя сказать, что Stabilitātei! заняла позицию "главной" политической партии русскоязычных", — сказал Кактиньш, добавив, что результаты этих выборов, в отличие от предыдущих, когда масса русскоязычных была вполне едина в своем голосовании, свидетельствуют об обратном, а именно, о том, что русскоязычных избирателей уже невозможно удержать в рамках одной идеологии. Это значит, что выбор избирателей разделился на достаточно широкий политический спектр.

Кактиньш считает, что такое поведение русскоязычных избирателей обусловлено несколькими факторами, но главным фактором является вторжение России в Украину, после чего русскоязычное общество Латвии политически "раскололось".

"Мы видим, что там есть разные мысли и веяния. Есть еще люди, которые смотрят на президента России Владимира Путина с теплотой, но есть и те, кто очень быстро отдалился от России", — подчеркнул исследователь.

Кактиньш отметил, что самые яркие различия между русскоязычными жителями можно наблюдать в Латгалии и, например, в Риге.

"Показательно посмотреть на выбор русскоязычных в Латгалии и, например, русскоязычных в Риге. В Латгалии мы видим, что это в целом единая масса, а выбор русскоязычных в Риге был более разнообразным", — заявил он.

Как уже сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, Stabilitātei! — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.

Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные", которые обеспечат коалицию дополнительно 10 голосами в Сейме. Во вторник, 4 октября, премьерское "Новое Единство" начнет встречи с потенциальными коалиционными партнерами.