Калниньш: в течение пяти лет Латвия должна принять решение о закупке более мощных боевых бронемашин

В течение пяти-семи лет Латвия должна принять решение о закупке более мощных боевых бронированных машин для подразделений Сухопутных войск, признал в интервью агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

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Когда Латвия решила закупить малые боевые разведывательные машины CVR(T) у Великобритании, это было около 10 лет назад. Тот опыт, который сейчас можно увидеть в мире, требует новых средств и новых подходов, для этого необходимо более тяжелое вооружение.

Оценивая то, как Латвия строит свою оборонную систему непосредственно в сухопутной сфере, НВС пришли к выводу, что необходимо больше мощностей.

"Возможно, это не именно более высокая мобильность, поскольку машины CVR(T) очень мобильны, а именно более высокая мощность и больше встроенных возможностей, связанных с различными технологиями, которых, к сожалению, у CVR(T) нет", — добавил Калниньш.

Командующий НВС заявил, что в течение пяти-семи лет должно быть принято решение относительно будущей платформы — боевых машин для подразделений Сухопутных войск. Этими боевыми машинами должен быть оснащен весь компонент сухопутных войск, а это пять бригад, включая Земессардзе.

"Речь идет именно о боевых машинах. Мы сегодня не говорим о танках. Я хотел бы дистанцироваться от тех, кто говорит, что у нас в Латвии танков никогда не будет. Мы же не знаем, каким будет наше тактическое развитие через пять лет. Например, семь лет назад мы даже не думали о том, что у нас будет настолько дорогая система ПВО, о которой говорим сегодня", — подчеркнул Калниньш.

Калниньш отметил, что ранее о закупке противокорабельных ракетных комплексов речи не шло, хотя сейчас НВС уже находятся на финишной прямой по поставке этого оружия.

"Поэтому я не исключаю, что через три-пять лет мы могли бы говорить и о танках, потому что только будущее покажет, как будет развиваться эта оперативная среда, когда будут иметь место конвенциональные боевые действия", — подчеркнул командующий НВС.