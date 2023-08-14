Кардиолог: "Нелегко быть медиком в Латвии, еще труднее — быть пациентом"

Многолетние системные проблемы в сфере здравоохранения Латвии значительно осложняют работу медиков, однако еще труднее приходится пациентам — в том числе из-за низкой культуры заботы о собственном здоровье. Об этом в своем Facebook написал кардиолог Андрис Скриде.

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"Каждый день в своей работе кардиологом я думаю, с одной стороны, о системе здравоохранения в Латвии, а с другой – о собственной ответственности людей за свое здоровье", — отмечает в своей записи Скриде.

В первую очередь он обращает внимание на то, насколько нелегко в Латвии приходится медикам.

"Измученные люди на грани выгорания с низкими зарплатами и нечеловеческими переработками. Старые уходят на пенсию, молодые — уезжают. Уже на протяжении десятилетий здравоохранение в Латвии находится практически в зоне боевых действий. Нехватка денег — хроническая. Когда деньги есть, хоть сколько-нибудь, всегда присутствует беспокойство и сомнения по поводу их эффективного использования", — указал Скриде.

Кардиолог признает, что еще сложнее в Латвии быть пациентом.

"Специалисты недоступны. Лекарства недоступны. Дорогое лечение. Права пациентов — в зачаточном состоянии. Но пациентов много. И становится все больше и больше. Это первое. Второе — образ жизни латвийцев явно требует корректировок. Количество лет здоровой жизни в Латвии — самое низкое среди стран ЕС, а по потреблению алкоголя мы лидируем среди государств ОЭСР. У нас больше всего курящих мужчин в Европе — в Латвии курят 49% мужчин. Значительно выше допустимого у нас и потребление соли — это палач номер один. Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в Латвии. По данным ВОЗ, в Латвии только 5% взрослых занимаются спортом, а самому молодому пациенту с избыточным весом и вторым типом диабета всего лишь семь лет. Дети, подростки, взрослые — все страдают ожирением. Это не эстетическая проблема, это хроническое заболевание", — указал кардиолог.

Медик добавил, что люди, считающие свой нездоровый образ жизни "личным выбором", в конечном итоге ложатся "тяжелым бременем на и без того ослабленную систему здравоохранения".

В качестве третьего фактора, из-за которого постоянно растет спрос на медицинские услуги, Скриде называл старение населения.

"Демографические тенденции показывают, что латвийское общество никогда не будет таким молодым, как раньше. Если вовремя не вложить средства в свое здоровье — активный образ жизни, включающий сбалансированное питание в качестве ежедневной нормы, — большую часть пожилого возраста придется проводить в лучшем случае в палате или кабинете врача. [...] Это последний момент, чтобы начать вести более здоровый образ жизни и как можно реже ходить к врачу. Конечно, здоровый образ жизни не является панацеей, но вместе с ежегодным посещением семейного врача — залогом успеха он станет точно", — заключил медик.