Карьера невестки экс-президента. Рута Затлере рассказала, как попала на должность руководителя Центра радиологии

Исполняющая обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Рута Затлере, отстраненная от работы, в четверг, 5 января, в своем профиле в Instagram пояснила, что занимаемая ею должность никак не связана с лечением. А связана с руководством учреждением, и для этой должности она подходила.

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Рута Затлере указала, что руководитель должен уметь разрабатывать процедуры, которые облегчат работу врачей и обеспечат качественное обслуживание пациентов.

Как уже сообщалось ранее, Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) прекратила трудовые отношения с исполняющей обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рутой Затлере. Этому предшествовала публикация видео в соцсетях.

В социальной сети Instagram женщина, производя косметическую процедуру очистки лица и рассказывая о Центре диагностической радиологии, отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.

Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.

После публикации видео в соцсетях поднялся шквал возмущения. Итог — Затлере ушла с должности по соглашению сторон.

В свою очередь, в четверг, 5 января, Затлере заявила в соцсетях, что должность, с которой ее только что отстранили, не связана с лечением. "Хочу подчеркнуть, что на эту должность я попала через официальный конкурс. Я подала заявку на должность руководителя амбулаторией. После того, как я прошла три [отборочных] тура и представила видение того, какой должна быть услуга, директор по лечение член правления в ходе переговорного процесса предложил мне возможность рассмотреть также должность руководителя Радиологического центра", — пояснила Затлере. На следующий день позвонил профессор рентгенологии (его фамилию Затлере не называет) и снова предложил работу. Женщина согласилась на предложение.

"Мы встретились, он рассказал про должностные обязанности и мы договорились о заключении договора о сотрудничестве. С условием, что при будет объявлен конкурс, и я буду принята на должность исполняющей обязанности на установленный срок. В конкурсном порядке я эту должность тоже получила. Поработала три дня и уже поняла, насколько многие процессы не работают", — рассказала Затлере. Она также упомянула признаки того, что усложняет путь пациентов к обследованиям. Затлере утверждала,

что врачи очень загружены, и врач не может быть руководителем центра — он не должен заниматься документацией и разработкой процессов, а должен совместно с руководителем разрабатывать генеральные направления в работе. Затлере еще раз подчеркнула, что она собиралась стать не врачом, а менеджером Центра радиологии.

"Те люди, которые меня наняли, знали мое CV, мое образование и опыт", — сказала Затлере.

Отвечая на обвинения в соцсетях в том, что у нее нет соответствующего образования, Затлере пояснила, что получила степень магистра в области управления здравоохранением в Рижском университете им. Страдиня, и это в точности соответствует должности, на которой она согласилась работать. "Второе мое образование — это управленческие знания, которые я получил в Латвийском университете. Так что мои академические знания основаны на управлении учреждением здравоохранения и бизнесом, на организации процессов, которые остро необходимы в этой больнице", — считает Затлере. Она утверждает, что делает упор на человечность в работе, планомерное решение проблем и исключение "ненормальной бюрократии".

Затлере считает, что на самом деле ее уволили из-за ее видео в Instagram. Но, по ее словам, к зрителям, даже говоря о лечении, следует обращаться "на понятном им языке".

"Мы все должны стать современными, Instagram — это современная реальность! Госучреждение тоже должно стать современным", — говорит Затлер и иронизирует, что ненормально признавать LinkedIn единственной достойной социальной сетью.

Немаловажный факт: Рута Затлерса — невестка бывшего президента Латвии, а в прошлом известного врача и экс-главы Больницы травматологии и ортопедии Валдиса Затлерса, супруга его сына. В связи с разгоревшимся скандалом появилась версия, что на назначение Затлере мог повлиять известный свекр или просто известная фамилия.

Однако Рута Затлере утверждает, что Валдис Затлерс узнал о новой работе в Центре радиологии своей невестки за рождественским обедом, поэтому ни о какой протекции речи быть не может. По словам Руты Затлере, свекр был приятно удивлен успехами невестки.



