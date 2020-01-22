Кариньш: глава МВД вводит в заблуждение общество

Смягчать требования конкурса на должность начальника Госполиции нет никаких оснований, потому что на эту должность могут претендовать по крайней мере 1000 человек, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Мне внушает опасения то, что предложил министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV), его мысль о смягчении критериев конкурса внушает подозрения. Мне показалось, что министр предлагает что-то обойти или создать условия, чтобы назначить на должность нужного себе человека", — сказал премьер.

Он добавил, что в последнее время в ходе конкурсов удалось найти профессиональных руководителей нескольких учреждений, тем самым покончив с практикой, когда партии продвигают своих людей на важнейшие посты в государстве. "Госполиция в данном случае приравнивается к Национальным вооруженным силам, которые выбирают руководителей из своей среды", — добавил Кариньш.

Как сообщалось, в коалиции не получило поддержки предложение Гиргенса, который предлагал выбирать начальника Госполиции в ходе конкурса, а также исключить требования о том, что начальником полиции может быть только старший офицер, отслуживший в системе МВД не менее 10 лет.