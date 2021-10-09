Кариньш объяснил правительственный хаос при принятии решения о ЧС и новых ограничениях

Премьер-министр Кришьянис Кариньш попытался объяснить беспорядок, который наблюдался на заседании правительства в пятницу вечером при принятии решения о введении в Латвии чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 и ограничений в различных сферах жизни. По словам Кариньша, беспорядок был связан с необходимостью соблюдать демократические процедуры и несогласованностью в работе чиновников.

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Напомним, что в пятницу после начала заседания правительства выяснилось, что некоторые проекты решений не готовы. Потребовалось несколько часов, чтобы загрузить документы в ИТ-систему, с которой работают министры во время заседаний, хотя изначально обещалось, что это будет сделано за несколько минут.

Отдельные министры пожаловались на то, что в таких условиях сложно принимать решения, потому что документы недоступны, а министры не успели с ними ознакомиться.

Кроме того, выяснилось, что отдельные вопросы не обсуждались со всеми заинтересованными сторонами. Например, именно по этой причине решение о допустимой заполняемости общественного транспорта отложено до следующей недели.

На пресс-конференции после заседания правительства Кариньш пояснил, что принятые в пятницу решения "были на столе уже несколько дней". Однако выяснилось, что у чиновников министерств возникло недопонимание с уже согласованными документами.

Премьер-министр отметил, что в Латвии действует демократия и свободный обмен мнениями на полностью открытых заседаниях правительства. Во многих странах заседания правительства не транслируются, и жители не могут в прямом эфире наблюдать за процессом принятия решения, тогда как у латвийцев есть такая возможность.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркнул, что чиновники Минздрава во время пандемии Covid-19 стали теми, "на кого легла самая большая тяжесть, чтобы организовать необходимые процессы". Министр выразил благодарность сотрудникам министерство.

Как уже сообщалось, правительство решило с 11 октября объявить в стране ЧС и ввести ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса.