Кариньш: от "Объединенного списка" зависит договоримся ли мы о создании правительства

С учетом того, что у политических сил разные взгляды на создание министерства энергетики, именно от "Объединенного списка" зависит, удастся ли договориться о создании правительства, заявил действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), претендующий на этот пост и в следующем Кабмине, сообщает агентство LETA.

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Или-или: договорятся или правительства не будет

Кариньш сказал, что хотя "Новое Единство" и "Объединенный список" могли бы в большей мере договориться о тексте меморандума о сотрудничестве, однако есть важное "но", "фундаментально существенный" вопрос. Это вопрос о том, будет ли следующее правительство стагнирующим, чего не хочет никто, или будет готово браться за важные темы. Из слов Кариньша следует, что политические силы не сумели договориться по вопросу создания нового Министерства энергетики, окружающей среды и климата.

Из сказанного премьером следует, что "Объединенный список", по мнего мнению, не готов идти по пути создания дееспособного правительства. "Мы продолжим с ними разговаривать", — сказал тем не менее Кариньш. Он сообщил, что в понедельник, 31 октября, в 16.00 отправится к президенту Эгилю Левитсу, чтобы объявить, найдены ли общие знаменатели для движения вперед, или же он не сможет продвинуться вперед с формированием правительства.

Если будет достигнуто соглашение, то следующее правительство будет создано, но "если мы не сможем прийти к соглашению, эта коалиция и это правительство также не могут быть сформированы", — сказал Кариньш.

В свою очередь, лидер "Объединенного списка" Улдис Пиленс заявил, что ни одной из сторон не следует говорить "на языке ультиматумов" и что "Объединенный список" со своей стороны никаких ультиматумов не выдвигает.

Главное противоречие: спор о новом министерстве

Премьер-министр ранее объяснял, что энергетическая независимость — это очень важная тема. Речь идет об обеспечении энергетической независимости от России и о развитии в будущем производственных мощностей, чтобы домохозяйства как можно меньше платили за энергоресурсы.

В Латвии уже давно существуют противоречия между Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), с одной стороны, и Министерством экономики (МЭ), с другой, поэтому в последние четыре года Кариньшу приходилось только выслушивать аргументы, почему страна не может двигаться вперед с соответствующей энергетической политикой. Поэтому "Новое Единство" предложило объединить "забрать" энергетику у Министерства экономики и объединить ее со сферами окружающей среды и климата, за которые отвечает сейчас VARAM. Таким образом предполагается создать новое Министерство энергетики, окружающей среды и климата. Здесь подробнее о споре вокруг создания нового министерства.

Также "Новое Единство" предлагает, что за вопросы, связанные с детьми, должно отвечать Министерство благосостояния, а за сферу занятости — Министерство экономики. При этом сейчас Государственная служба занятости находится в ведении Министерства благосостояния, что Кариньш считает ошибкой.

Номинирует ли Левитс Кариньша официально?

Ранее президент Латвии Эгил Левитс планирует выдвинуть кандидатуру премьер-министра только тогда, когда в проекте правительственной декларации будут достаточно четко обозначены пункты, которые необходимо реализовать, и "мы будем уверены, что это правительство намерено сделать что-то значимое". Пока Левитс официально не номинировал Кариньша на должность нового премьера, дожидаясь исхода переговоров и гарантий того, что правительство будет создано. В то же время предполагается, что правительство будет созданы силами "Нового Единства" (26 мандатов в 14-м Сейме), "Объединенного списка (15) и Национального объединения (13), суммарно такая коалиция будет контролировать 54 из 100 депутатов парламента. Пока предусматривается, что возглавит новый Кабинет министров действующий премьер Кариньш, он же взял на себя инициативу проведения переговоров о создании коалиции.