Кариньш подпишет прошение об отставке министра здравоохранения

Сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подпишет прошение об отставке министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!").

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Во вторник премьер выразил недоверие министру здравоохранения и в соответствии с соглашением о сотрудничестве коалиционных партий призвал объединение партий "Для развития/За!" выдвинуть нового кандидата в министры.

Премьер планировал, что после отставки Винькеле и до вступления в должность нового министра здравоохранения его обязанности будет исполнять министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), однако он отказался взять на себя эти обязанности, заявив, что самым правильным шагом в сложившейся ситуации будет Кариньшу самому стать и.о. министра здравоохранения, ведь это позволило бы премьеру лучше координировать процессы.

Кариньш призвал объединение партий "Для развития/За!" выдвинуть нового "энергичного и способного" кандидата на должность министра здравоохранения, который будет способен "вывести страну из сложившейся ситуации".

Премьер ожидает, что следующий министр здравоохранения не только подготовит план вакцинации против Covid-19, но и будет действовать таким образом, чтобы жизнь в стране как можно быстрее вернулась в привычное русло.

Кариньш добавил, что "Для развития/За!" может выдвинуть как политического, так и неполитического кандидата. Он выразил уверенность в том, что в Латвии достаточно профессионалов, которые могут квалифицироваться на должность министра здравоохранения.

Премьер подчеркнул, что Латвия долгое время борется с пандемией Covid-19 и находится на решающем этапе этой борьбы, когда следует осознавать, что единственный способ снять ограничения, вернуться к нормальной жизни и возобновить целенаправленное развитие — это как можно более быстрая иммунизация общества.

"В основе ее должен быть четкий и понятный для общества план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что в тот момент, когда мы могли бы действовать быстро и превентивно, отсутствовал четкий и понятный план действий. Последствиями этого стали интерпретации и дезинформация, от которых страдаем все мы как общество. Дальше так продолжаться не может", — сказал Кариньш.

По его словам, план доступности вакцин является документом национального уровня и государственным приоритетом. План должен дать ответ на основной вопрос — как обеспечить доступность вакцин для населения в кратчайшие сроки и эффективно организовать процесс логистики и коммуникации. В разработку плана и его координированную реализацию должны быть вовлечены все учреждения, близкие каждому жителю, в частности, самоуправления и семейные врачи.

"Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем информирую партнеров по коалиции. В правительственной команде я жду энергичного человека с ясным видением того, как убедительно возглавить и придать новый импульс нашей борьбе с пандемией", — сказал Кариньш.